Kenyeres Dénes meghatódva fogadta a jókívánságokat és a kitüntetéseket, majd felelevenítette pályafutása mérföldköveit és legszebb emlékeit. Szentkirályon nőtt fel, 17 évesen jelentkezett katonának, nem sokkal később, 1960-ban be is sorozták. Már a földeken dolgozva tudta, hogy ő katonatiszt szeretne lenni. Ezért mindent el is követett. Az évtizedek alatt szolgált Szolnokon, Budapesten, Veszprémben és Kecskeméten.

1997-ben vonult nyugdíjba. Később több újságnak írt katonai cikkeket, többek között a Petőfi Népének is. Mindezeken túl főként katonai témakörben húsz könyvet írt.