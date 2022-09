Az állatvásárok portékáira pályázók annál sokkal szerényebb kínálattal találkoztak. Marton Ferenc tiszakécskei gazda szerint, a nyár közepén már szembesültek az állattartók a takarmányozás nehézségeivel, ezért, akinek akkor eladnivaló állataik voltak, már előbb megszabadultak tőlük a vásárokban vagy a házhoz menő felvásárlók segítségével.

A pelyhesekből is mindig sokat visznek a kőrösi vásárba.

Fotós: Miklay Jenő

Vélhetően a vevő is kevés rájuk, mert az árak hónapok óta stagnálnak. A választási malacot általában 20 ezer forintért tartották, de akik többet vettek, azoknak odaadták 17-18 ezer forintért is. Szarvasmarhafélékből csak növendékeket hajtottak fel, a fölösleges szaporulatot. Érdeklődő alig-alig érkezett rájuk. Akik takarmány nélkül állnak, nem vágnak az állatokkal úgy a télnek, hogy 15-16 ezer forintért tudják beszerezni a nagybálás szénát, a gazdabolti kukoricáról nem is szólva, ami immár 200 ezer forintnál tart tonnánként.

A korábbiakhoz képest élénkült kicsit a lóvásár, ami azt jelenti, hogy a semmihez képest 6 lovat hajtottak fel. Akadt köztük gyönyörű 4 éves fuvarosló 2,2 millióért, 15 éves fehér csődőr 500 ezer forintért.

A kőrösi vásárban általában kevés juhot árulnak, de ez a tényező korántsem generál a tenyésztők számára magasabb eladási árat. Fél évvel korábban élősúly kilogrammonként 1100-1200 forintért megvették tőlük a 40-50 kilós bárányokat. Utóbb ugyanilyen állatokhoz 38-40 ezer forintért hozzá lehetett jutni.

Gazdája szerint 500 ezret megér az öreg szekérhúzó.

A tyúkfélék, a házinyulak, galambok piacán ellenkező a folyamat. A többi állathoz képest jóval nagyobb az érdeklődés irántuk. Ebből következően a vételáruk is emelkedett Szent Mihály napjára, de legalábbis megmaradt a tavaszi, nyári szinten. Például a pulykát 8 ezerért kínálták, a növendék libák is jól tartják árukat darabonként 1500 forinton. Boltból beszerezni a húst, tojást egyre többe kerül, ezért aki teheti, tartásba fog néhány baromfit a portáján. Szalai Lajosné Kecskemétről jött tyúkokért.

– Szerencsések vagyunk, mert nagy kert terül el házunk körül. A szárnyasok találnak táplálékot, ezért nyáron, ősszel kevesebb takarmánnyal beérik. Csak ilyen feltételekkel érdemes aprójószágot tartani – magyarázta a háziasszony.