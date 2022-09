Polgár Attila elmondta, hogy a Panzerweekend során a rendezők a 101 éve felállított svájci páncélos egységek előtt tisztelegtek, de nemcsak az alpesi ország védelmét szolgáló járműveket mutatták be, hanem például olyan tankokat is, amelyek részt vettek a második világháborúban is. Ezek között volt az úgynevezett német Királytigris is. A svájciakon kívül angolok, franciák, németek és egyéb vendégek is képviselték magukat járművekkel, amelyek akadálypályákon is bemutatták a tudásukat.

A múzeumban az egyik hangár csak a helyi gyűjtők járműveivel, a múzeum többi része pedig ágyúkkal, kézifegyverekkel volt tele. A svájci hadsereg is tartott bemutatókat.

Polgár Zoltán, Polgár Attila és Fazekas Krisztián és a fia korabeli katonai egyenruhákban.

Forrás: Polgár Attila

A katonák egy bunkermúzeumba is elszállították az érdeklődőket. Az erőd egy nagy védelmi rendszer része volt, amelyet a II. világháború előtt a németek ellen építettek. A kiállítás végeztével a rendezők újra meghívták a magyar delegációt.

Polgár Attila azt gondolja, hogy egyesületi formát hoznak létre, amely jövőre megkönnyítené a kiállításokon történő részvételt. Jövőre nem kizárt, hogy fegyvereket is kivisznek. A szállításhoz különleges engedély beszerzésére lesz szükség. Szíve szerint bemutatnák a második világháborúból azt a magyar gyártású golyószórót, amelynek éppen a svájci gyártási engedélyét vásárolta meg a magyar kormány és a Magyar Királyi Honvédség fegyvere volt. Magukkal vinnék a Király Pál által tervezett magyar géppisztolyt is, amely legalább olyan jó minőségű volt, mint a korabeli amerikai vagy német fegyverek. Az idei tervekkel kapcsolatban Polgár Zoltán elmondta, hogy készülnek az október 23-i ünnep fővárosi megrendezésére. A Terror Háza részéről ugyanis felkérést kaptak a részvételre.