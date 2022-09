Agárdiné Kovács Anikó elmondta még, hogy heti két alkalommal délelőttönként fogják majd a bölcsődések használni a sószobát az előírásoknak megfelelően. Amennyiben a szülők úgy gondolják, akkor délután is használatba vehetik, de ez már a szülőknek a döntése és felelőssége lesz. Intézményi kereteken belül szeretnék biztosítani az óvodásoknak és az iskolásoknak is a sószobát, a délelőtti foglalkozások keretén belül. Délután egy órától öt óráig tervezik azt, hogy a település lakosai is igénybe vehetik, amire természetesen be kell majd jelentkezni. Harminc, maximum negyvenöt percet lehet a sószobában eltölteni, függetlenül attól, hogy a generátort működtetik, vagy nem. A gyerekek a családi nap keretén belül kipróbálhatták a sószobát, de valójában csak október elsejétől fog elindulni az új szolgáltatás. A falba összesen 1130 kilogramm sótömb került, a sóhomokozóba pedig 950 kilogramm. Amikor fogy a homokozóból a só azt tudják majd pótolni, csak úgy, mint a sógenerátorba juttatott sót is, ami 99 százalék tisztaságú. A gyerekek élvezték a sóhomokozót, de utána a ruhájukból és főleg a zoknijukból le kellett söpörni a sót.

Újdonság még a bölcsődénél az, hogy az épület bejáratánál elhelyeztek egy kupakgyűjtő szívet, amit Kiss László helyi vállalkozó ajánlott fel. Ebbe az összes szentkirályi lakos beledobhatja a lecsavart kupakokat. Az ebből befolyt összegből beteg gyerekeket szeretnének támogatni.

A Szent Mihály napi rendezvényen főzőversenyt is hirdettek melyen a lakiteleki Csikós Mihály vaddisznó pörköltje bizonyult a legjobbnak.