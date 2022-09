Sebestyén Zsolt, Székelykeresztúr alpolgármestere Koncz Hunor János polgármester megbízásából írta alá az együttműködési megállapodás húszéves évfordulójára szánt megerősítő okiratot. A politikus hangsúlyozta: szülővárosa és Kalocsa viszonyát a gazdasági nehézségek, a járvány és a háború szele sem tudta megingatni. Úgy véli, ez annak köszönhető, hogy a magyar a tettek embere, és az elődök sokat tettek az összetartozás érzésének fenntartásáért. Ez messze nem csak politikai szinten zajlott – emelte ki, hanem civil, kulturális és sportesemények, valamint gyermektáborok és diákcsereprogramok bevonásával is. – Összeköt minket a genetikánk, a nyelvünk és a közös örökségünk – fogalmazott a székely város vezetője.

A Polyarnye Zori részéről megjelent Maxim Pukhov polgármester kiemelte:

mindaz, ami a világpolitikában jelenleg történik, független a kis önkormányzatok közös munkájától, így örömmel veszi, hogy Kalocsával sikerült utat találni egymáshoz. A két települést a mellettük zajló atomenergia-termelés teszi hasonlóvá, hiszen náluk ugyanolyan reaktorok üzemelnek, mint a Paks I. erőműben, ezért személyes kapcsolatok szintjén is van összefonódás, lévén náluk ugyancsak megfordulnak, vagy megfordultak olyan szakemberek, akik a magyar létesítmény építésében, üzemeltetésében vettek részt. A rendezvényen tolmácsolta városa meghívását is, első körben a kalocsai tisztségviselők felé.

Kalocsa és Kúla képviselete másnap, az érsekkerti Platán Rendezvényközpontban találkozott hasonló ceremónián. Damjan Miljanić kúlai polgármester itt közölte, hogy a két település viszonya mindig is jó volt, de most már a Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatok is „történelmi csúcson vannak”. Valka Károly, a szerbiai település alpolgármestere hozzátette: az országhatárokon átívelő együttműködés nem csak kulturális téren gyümölcsöző, hiszen nemrég egy építőelemeket gyártó magyar cég költözött a községük mellé. A Kúla gazdasági életét és ipari bevételeit növelő üzem ugyan nem kalocsai, hanem Szeged környéki vállalkozás, a politikus szerint egyértelműen az anyaországi kapcsolatoknak köszönhetik, hogy hozzájuk költöztették a gyártás egy részét.

– A Hungarikumok városának, Kalocsának a kulturális szerepe nagy, és mi, kúlai magyarok tanulhatunk belőle – szögezte le Valka Károly, hangsúlyozva, hogy a mostani megerősítő szerződés a két település együttműködésének elmélyülését fogja szolgálni.