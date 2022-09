„Az emberek túl sok falat építenek és túl kevés kevés hidat” – idézte Joseph Fort Newton amerikai baptista lelkész mondását a tárlatnyitón Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke.

– A megyei önkormányzatnál sokrétű munkát végzünk. Mondhatni, hogy munkáink során nem csak fizikai valójában építünk hidakat, hanem átvitt értelemben is; emberek, települések, közösségek, vidékek között is. Épülhetnek akár hidak, utak, megújulhatnak épületek, óvódák, bölcsődék, parkok – lélek nélkül ez mind csak beton marad. A rendezvényeink, a programjaink, a fejlesztéseink mind ezt a célt szolgálják. Ne csak beton legyen, ne csak falak, hanem értékes tartalommal is töltsük meg a munkánkat. Lássuk meg az embert, a közösséget is! – hangsúlyozta Vedelek Norbert, aki úgy véli, mindezekre jó példa a Bor Bagoly Présház, amivel megőriztek egy darabot a múltból.

– Nem folytatunk a pincében borászkodást, viszont a közösség építésében, a borkultúra terjesztésében aktív szerepet tudunk vállalni. Így lesz a betonból lélek – tette hozzá az alelnök, aki szólt azokról kiadványokról is, amelyekkel segítik a megye borainak népszerűsítését.

Vedelek Norbert kiemelte, hogy az önkormányzati munkák során kiemelt figyelmet fordítanak a közösségek megerősítésére, a közösségfejlesztésre, az identitásra és a tradíciók megőrzésére.

Fontosak ebben a folyamatban a gyerekek és így született meg először a megyei mesekönyv, a Meseföld, majd folytatásaként a megyei legendákat összegyűjtő színvonalas kiadvány, a Legendás út.

– A kötetben szereplő történetek és a képek együtt a múltunkról mesélnek. Ez a mi hagyományunk ez a mi örökségünk – fogalmazott Vedelek Norbert.