– Most, hogy megkezdődött a tanév a bajai és környékbeli iskolák is érdeklődnek. Kalocsától kezdve Madarasig. Kadétok érkeznek Kiskunhalasról, Kiskunmajsáról, de más megyéből is voltak itt szakmai gyakorlaton – mondta Varga Balázs honvédelmi nevelésvezető. Mint hozzátette, a lövészetet bárki kipróbálhatja, 10 méterre lehet lőni légpuskával vagy légpisztollyal. A 22-es kaliberű tűzfegyverek később érkeznek. Egyelőre tesztüzemben működik a sportközpont, most díjmentesen lehet igénybe venni a különböző szolgáltatásokat. A lövészeten kedden és csütörtökön 3-tól 6-ig várják az érdeklődőket, az íjászszakkör szerdánként négytől hatig lesz. Kickbox-, thai-box-edzések már jelenleg is zajlanak a küzdősportcsarnokban, de hamarosan aikidósok is érkeznek.

Bócsa Barnabás, a Honvédelmi Sportközpont referense meghívta Kollár Andor parasportolót is, aki paralimpiai álmokat dédelget.

– Bizonyára sokan tudják, hogy pörbölyi lakos, és amikor volt egy balesete, sajnos amputációra került sor. Ő már előtte íjászkodott és azóta is töretlenül űzi ezt a sportot. Arra gondoltam, hogy segítség lehet részére, ha egy ilyen központban edzhet. Felvettem a kapcsolatot Vereczkei Zsolttal, aki az Impulzus a Parasport Jövőjéért Alapítvány kuratórium tagja, és ő örömmel reagált, hiszen ők támogatják a felkészülésben Andort. Nagy öröm, hogy egy többszörös aranyérmes parasportoló és egy jövendőbeli versenyző itt lehet a Honvédelmi sportközpontban együtt. A múlt és a jövő is jelen van – mondta Bócsa Barnabás.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a Honvédelmi Sportközpont teljesen akadálymentes. Mindenki, aki esetleg ilyen jellegű problémával küzd, igénybe tudja venni.

– Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy itt edzhetek, a tervem természetesen a következő években az, hogy kijussak a paralimpiára – mondta hírportálunknak Kollár Andor.

– Bócsa Barnabás felhívta a figyelmemet, hogy van arra lehetőség, hogy Kollár Andor parasportoló ebben a létesítményben edzhet. Nagyon jó a pálya, remek a központ és tényleg nagyon kellemes, hogy teljesen akadálymentes az épület. Nemcsak Andor számára, hanem bárkinek, aki Baján vagy a környéken lakik és meg szeretne ismerkedni a lövészettel. Ha valamilyen fogyatékossággal él, bátran ajánljuk nekik ezt a helyet. A vezetőség korrekt, segítőkész – mondta Vereczkei Zsolt háromszoros paralimpiai bajnok.

– Nagyon régóta foglalkozom az íjászattal, több mint harminc éve. Versenyeztem is, íjászbírói vizsgával is rendelkezem. Nagyon sok országos versenyen jártam és rendeztünk is versenyeket. Alapító tagja voltam a Honvéd Bajai Sportegyletnek 1993-ban. Az íjászszakkörbe tízéves kor fölötti jelentkezőket várunk – fogalmazott Kasza Sándor, az íjászszakkör vezetője.