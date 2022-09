A Kadarka Helyi Érték Fesztivál pénteken kiállítással indult, Nemezünnep címmel nyílt meg Bezsenyiné Vidák Anna nemezkészitő tárlata, aki szombaton saját standján várta az érdeklődőket.

Szombaton délután a színpadon először a helyi Móricz Zsigmond iskolások adtak műsort, majd a 22 éve együtt éneklő Naplemente népdalkör lépett színpadra.

Az Örömtánc Senior csoport is vidám perceket szerzett a közönségnek. A hatvan feletti, táncos lábú idősebb hölgyek és két úr hangulatos táncokat mutatott be. A csapat több éve táncol együtt, az idősebb korosztály számára is könnyen elsajátítható tánclépéseket tanulnak meg. Több koreográfiát táncoltak el, az utolsóba a közönséget is bevonták. Fiatalok, idősek együtt ropták.

A Kadarka Helyi Érték Fesztiválról a zene sem hiányozhatott, sok stílust hallhatott a népes közönség a két nap alatt. A legkisebbeket pedig számos gyerekprogram várta.