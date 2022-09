Az „életjobbító” szlogennel néhány éve létrehozott Octopus Egyesület civil szervezetként pályázott és nyert egy nemzetközi áruházlánc régióban található üzleteinek támogatására. A helyi kezdeményezésekre szánt keretből vásárlói szavazatok alapján nyertek el 200 ezer forintot, amit egy korábban meghirdetett közösségépítő grillverseny finanszírozására fordítanak. A cél ezúttal is az offline, vagyis közösségi médiát és okostelefonos böngészést nélkülöző társasági események népszerűsítése.

Zsáki Viktor (balra) és Bagó István, az Octopus Egyesület alapítói.

Forrás: Octopus

– Úgy döntöttünk, hogy idén közösségi élményre pályázunk, és be is kerültünk a kiskőrösi, illetve a kalocsai Tesco programjába - idézte fel kérdésünkre Zsáki Viktor alapító-egyesületvezető. – Az ebből nyert összeget a szeptember 16-ai I. Platán Grillverseny és Piknik rendezvényünkre fordítjuk, ami az Érsekkertben lesz, a Platán Rendezvényközpont körül, szabadtéren – számolt be.

Aláhúzta: a szervezetük azzal a céllal jött létre, hogy offline eseményeket hirdessenek – ennek jegyében bonyolítottak le több szenvedélybetegségekről szóló prevenciós kampányt, illetve néhány „gerilla fotókiállítást”, amikor váratlan kalocsai helyszíneken jelentettek meg raklapokból berendezett tárlatot. Most először gasztronómiai élményt is adnak, és azért választották a grillezést, mert folyamatos figyelmet igényel, ami közben mintegy kényszerhelyzet az egymással beszélgetés. Mivel pályázati forrásból rendezik, a versenynek nincs nevezési díja, és a kísérőprogramok (Jazz n' Tool koncert, történelmi életmód-rekonstrukciós kiállítás, íjászat, csónakáztatás, Best of BuSho nemzetközi rövidfilmvetítések) mindenki számára ingyenesek. Részletek az Octopus Egyesület Facebook-oldalán.