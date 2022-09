Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó



A Csendes család

Kecskemétről Kázmér Béláné Csendes Rozália az ötvenes években készült családi fotójával nosztalgiázna, és emlékezne vissza a Bugacon eltöltött boldog gyermekkorára. A felvételen a szülők – Csendes Mihály és Fricska Rozália – körében láthatók a gyerekek Endre, Tibor, József és Rozália. Ma már sajnos csak Olvasónk és Tibor él, de szeretteik emlékét örökre a szívükben őrzik.

Olvasói fotó



Balatoni emlék

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona nagyon szeret nosztalgiázni a régi fényképekkel. Ez a régi, 1971-es családi fotó egy balatonszemesi nyaralást idéz meg számára. Ma is örömmel emlékszik vissza az együtt töltött vidám napokra.

Olvasói fotó



Ünnepség

Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes felvétele a Kecskeméti Repülő Kórházban egyik ünnepségen készült a 2000-es évek elején. Az elnökség soraiban látható balról jobbra: Sági János vezérőrnagy, Pető István dandártábornok, dr. Szabó Gábor orvos ezredes, illetve jobbról az első dr. Polgár József nyá. orvos ezredes.

Olvasói fotó



Testvérvárosi látogatás

Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus a kilencvenes évekbe kalauzolja el az olvasókat. Kecel és a németországi Schwarzenbruck a 90-es években kötött testvérvárosi megállapodást. Gyakran látogatták meg egymást a két település delegációi. 1995 decemberében a keceliek utaztak ki barátaikhoz. A felvételen a vidám összejövetelt örökítették meg, a keceli jegyző éppen harmonikával kíséri az énekszót.

Olvasói fotó



Tehetséges diákok

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi, egykori munkahelyéhez kötődő fotót osztana meg. A kép Ágasegyházán készült az 1970-es évek elején, egy iskolai ünnep alkalmából. Ezek a lányok voltak akkor az iskola legtehetségesebb tanulói.

Olvasói fotó



Küzdelem

Kecskemétről Kovács István József költő ezzel a kilencvenes években készült fotóval emlékezne a néhány éve elhunyt testvérére, Sándorra. Egykoron sokszor tartottak települési és sport rendezvényeken hagyományőrző népi küzdőjáték-bemutatókat. A játékot aztán a gyerekek ki is próbálhattak.