Katona élet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes ezúttal egy 1943-as felvétellel idézné meg a múltat. A Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. honvéd gyalogezred I. Zászlóalj pótkeret kiképző állománya 1943 őszén Kecskeméten a laktanya udvarán látható. Középen ül a parancsnok, Kiss Albert százados.

Futballsiker

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus nagyon büszke az egykori futballistákra. A keceli ifi csapat a 2001/2002. évi labdarúgó bajnokság megye II. osztály déli csoportjában az őszi szezont az első helyen fejezte be. Álló sor balról: Szabó Zsolt, Gyóni László, Gubik Zalán, Császár Zsolt kapus, Császár Ferenc vezetőségi tag, Hugyecz Tamás, Szabó István, Hunyadi László edző. Alsó sorban: Udvarhelyi István, a Fuball Club technikai vezetője, Györgye Zalán, Jungwirt Sándor, Szvetnyik Bence, Prucser Zsolt, Pongrácz Gábor, Sendula Mihály.

60 év

Kecskemétről Kázmér Béláné Csendes Rozália a 60 éves osztálytalálkozója kapcsán nosztalgiázna. A Bugaci Általános Iskolában 1962-ben végzett. Egykori osztálytársaival a napokban ünneplik meg a 60. évfordulót. Az öregdiákok már alig várják, hogy újra együtt eleveníthessék fel a régi szép iskolás emlékeiket.