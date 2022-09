Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Iskolás évek

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus régi iskolás, bajai tanítóképzős éveit elevenítené fel. Harmadik osztályos volt, amikor 1953 márciusában Arató Béla ének-zene tanáruk, osztályfőnökük elvitte őket tanulmányútra Pécsre. Szakemberek fogadták őket, akik bemutatták számukra a város nevezetességeit. A képen Olvasónk a felső sorban, balról a harmadik.

Páncélosok

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 1943-as katonai fotóval idézné meg a régi időket. A Magyar Királyi 3/II páncélos zászlóaljat és a 2. páncélos hadosztályparancsnokságot 1943-ban áthelyezték Kecskemétre. A fénykép azt a pillanatot örökítette meg, amikor a város Főterén a harcjárművek átvonulnak.

Bérmálkozás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel az 1989-es felvétellel szeretne kellemes perceket szerezni a nosztalgiázóknak. Ágasegyházán a bérmálkozás alkalmából Farkas Istvánt örökítette meg a fotó. Mögötte keresztapja Kasztl Antal áll.