Szabóné Sárkány Judit pályája kezdetén Kecskeméten, a Kisfáiban és Katonatelepen is dolgozott a kutatóintézeteknél, majd Helvéciára került a Fajtakísérleti állomásra, ahol immár 25 éve a mai napig is dolgozik. A fajták értékelése mellett különböző borokat készít. Szőlész-borász munkájával nagyban hozzájárul a szakma fejlődéséhez.

Nyúl József Jenő, Ballószög korábbi alpolgármestere gyermekkora óta részt vett családja gazdálkodásában. 1954-ben költöztek Ballószögre egy tanyára, ahol 3,5 hold szőlővel gazdálkodtak. Szülei nyomdokain haladva a mai napig saját maga műveli a szőlejét, és maga készíti a borait. A modern technológia helyett a régi hagyományos eljárásokkal dolgozik. Precizitása, szívvel-lélekkel való odaadó munkája tökéletesen megjelenik borai ízében.

Balogh Károly Helvécia polgármestere. A települést 1892-ben alapították a Balatonfelvidékről, a Filoxéra elől idemenekülő szőlősgazdák, köztük voltak ősei is. Családja mindig is gazdálkodott, e példát követve ő maga is több mint négy évtizede példaértékű gazdálkodást folytat. Jó hírét viszi a kunsági boroknak, nemcsak borász, de szőlőfelvásárló is. A helyi értékek megmentése nagyon fontos a számára, az egykori Helvéciai Állami Gazdaság méltán híres barackpálinkáját is életben tartja.

Dr. Rigó Róbert, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarának Történettudományi Tanszékének tudományos főmunkatársa, korábban a kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar dékánja, elsősorban – kiváló borászati felkészültségével – tudományos munkáival járult hozzá a kunsági borok jó híréhez. Ugyanakkor családi vonalon maga is kitanulta a szőlész-borász szakmát.