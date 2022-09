– A röpgalambászat nem csak hobbi és kikapcsolódás az azt magas fokon művelő tenyésztők körében, hanem hagyományőrzés, génmegőrző tevékenység is, mely a hazai tenyésztésű galambfajták esetében kiemelt fontosságú, értékmegőrző feladat – mondta Kürtösi Szabolcs Kárpát-medencei Kisállat Tenyésztőkért Alapítvány alapító kuratóriumi tagja a megnyitón, hangsúlyozva, hogy a három település tenyésztőinek szervezését a tavalyi együttműködést követően idén ismét örömmel támogatta az alapítvány.

A díjátadón elhangzott, hogy minden civil kezdeményezés fontos a helyi értékek megőrzésében és meghatározó azok ápolásában, de ha ez a kezdeményezés regionális, több település közösségét is érinti, akkor mindenképpen hosszú távú figyelmet és támogatást kell kapnia. A szervezők köszönetet mondtak dr. Czira Szabolcsnak, Nagykőrös polgármesterének a társadalmi összefogás, a galambtenyésztés értékeinek megőrzésében tett erőfeszítéseiért.

Az első háziversenyt öt évvel ezelőtt rendezték, és szombaton az augusztus 20-án megtartott verseny helyezettjeit díjazták.

Kürtösi Szabolcs elmondta, hogy akkor a borongós időjárás nem kedvezett a versenyzőknek, de ennek ellenére 17 tenyésztő hajtotta fel kedvenc csapatát az ég meghódítására. A röptetés napján a versenyben részt vevő tenyésztők az adott éves munkájukat is összemérik, hiszen a korábbi évek tenyésztői munkája, a fiatal galambok versenyre való felkészítése meghatározó lehet az elért eredmények tekintetében. A röptetés során szigorú szabályoknak kell megfelelniük a résztvevő galambfalkáknak, melyet a helyszínre delegált bírálók ellenőriznek és dokumentálnak. A bírálatban részt vevő sporttársak teljesítménye is dicséretet érdemel, hiszen a galambok mintegy öt órát töltenek folyamatosan a magasban, s ez idő alatt a bírálók folyamatosan rögzítik a technikai részleteket, mint például az elért röp- és tűnő magasságot, továbbá azok időtartamát is.

A versenynapon a külső tényezők korántsem ideális időjárási viszonyokkal találkoztak, amiatt a 17 indulóból 10 tenyésztő és csapata ért el eredményt.