Elmondta, a beruházásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán nyertek 24 millió forint támogatást még 2021-ben. Ebből valósították meg a kollégiumon belül az átalakítást, de ebből a pénzből finanszírozták a bútorok, játékok és egyéb felszerelések beszerzését is.

A bölcsőde nyolc gyermek befogadására alkalmas. Elsősorban az iskola, annak tagintézményei, illetve a gyakorlati képzést biztosító partnerek dolgozóinak gyermekeit várják az új létesítménybe. Az előzetes felmérések alapján teltházzal indulhat a bölcsőde, ám amennyiben marad hely, akkor felvesznek olyan gyermekeket is, akiket nem tudnak fogadni az önkormányzati bölcsődék

– sorolta a lehetőségeket az igazgató.

Megtudtuk, a munkahelyi bölcsőde új lehetőség a kisgyermekes munkavállalók megnyeréséhez és megtartásához, mert segíti a szülőket feladataik hatékonyabb elvégzésében, hozzájárul ahhoz, hogy a gyermeket nevelő munkavállalók tartósan elkötelezett tagjai legyenek a munkahelyi közösségnek. Ugyanakkor dolgozik olyan nyugdíjas pedagógus is az iskolában, aki az unokáját íratta be a bölcsődébe – mondta el Szabó Péterné. Azt is hozzátette, olyan diák is érdeklődik a bölcsőde iránt, aki terhessége okán szakította meg az intézményben tanulmányait, és mivel gyermeke már bölcsődés korú, folytatná az iskolát. Amíg az anyuka tanul, addig a bölcsődében vigyáznak a kicsire a szakképzett gondozók. Az új bölcsőde két embernek biztosít munkát, mindazonáltal jó lehetőség arra is, hogy az intézményben tanuló kisgyermek-gondozók szakmai gyakorlatot szerezzenek ott.

A munkahelyi bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket, ettől bizonyos esetekben azonban el lehet térni. A szolgáltatás hatósági engedélyhez kötött és rendszeres ellenőrzés alatt áll, jogszabályban rögzített feltételek teljesítése esetén, költségvetési támogatást (normatíva) vehet igénybe a fenntartó. Szigorú, részletesen kidolgozott módszertani szempontok alapján működhet, de a kereteken belül lehetőség van a munkavállalók, munkahelyek igényeire reagáló, sokszínű bölcsődei szolgáltatás kialakítására – tudtuk meg az igazgatónőtől.