A bácsbokodi temető előtt gyűltek össze a lakosok, ahol az új kovácsoltvas kerítés előtt tartottak ünnepélyes sajtótájékoztatót a fejlesztések kapcsán csütörtökön. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője. Az egybegyűlteket Kovács László polgármester is köszöntötte.

– Amikor az átadásokon azt szoktam mondani, hogy a kormány legfontosabb célja a kistelepülések fejlesztése volt az elmúlt esztendőben, akkor nemcsak arra gondolok, hogy olyan fejlesztéseket vittünk véghez Bácsbokodon is, ami segítette azt, hogy megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az itt élők az egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatásokat, hanem például azt is, hogy az önkormányzatokat próbáljuk segíteni abban, hogy rendben tudják tartani a településeket. Most éppen ilyen átadáson vagyunk

– mondta Zsigó Róbert. Hozzátette, hogy egy településen, főleg a kistelepüléseken fontos az, hogy a temetők rendben legyenek, hogy azok, akik a szeretteiket meglátogatják, megfelelő körülmények között tehessék meg.

– Nagyjából 22 millió forintból sikerült a bácsbokodi temetőben az utakat helyrehozni, pihenőt létesíteni, a kerítést, illetve a kaput rendbe hozni – fogalmazott Zsigó Róbert. Megemlítette, hogy egy másik átadást is terveztek erre a napra az önkormányzat udvarán. Korábban is szerzett már be az önkormányzat olyan gépeket a Magyar Falu Programból, amelyek a közterületek rendbe tételét segítik, most pedig egy traktort és egy ágaprító, lombszívó gépet vásárolhattak a pályázati támogatásból. Ez szintén a település rendbe tételét biztosítja.

– Nem vagyunk könnyű helyzetben, az energiaárak és a szankciós politika miatt elég nehéz, de azt gondolom, hogy továbbra is tudjuk tartani azt, hogy fejlesszük a településeket, és azt gondolom, hogy köszönet illet mindenkit Bácsbokodon, akiknek a munkája benne van abban, hogy sikerült fejleszteni a települést. Összefogásra a jövőben is szükség lesz és továbbra is számíthatnak rám – zárta gondolatait a honatya.