A jeles évforduló alkalmából újítják fel az épületet belülről, illetve új, a templomhoz illő kovácsoltvas kerítés is készül – tudtuk meg dr. Juhos Imre plébánostól, akiről a beszélgetés során az is kiderült, hogy mielőtt a papi hivatást választotta építésznek tanult, így nem véletlen, hogy nagy szakértelemmel fogott hozzá a templom felújításához. Elmondta, fontosnak tartja, hogy a régi épületeknél, így a templomoknál az ősök munkáját újabb formába öntve ugyan, de megőrizzék. Amikor nyert a plébánia pályázata, akkor jobban beleásta magát abba, hogyan kellene a templomot kifesteni. A tervezéshez segítségül hívta a História Domust, amiben több fényképet is talált a templomról. Az egyik képen minden fehér volt, egy másikon már látható a gazdagon díszített márvány hatású festés, a fellelt harmadik képen pedig már az oszlopok is megjelennek a szentélyben. Ezek ötvözetéből született meg a már elkészült korinthoszi oszlopok formája, amit a kunszállási Kürti Balázs és munkatársai festettek. Az oszlopokon a Mária szimbólumok jelennek meg. Karcsú formája a nőiességre, a virágok Mária szépségére utalnak, az oszlopfőn látható indák pedig harangokat formáznak. Az oszlopok erős talapzata viszont a sziklára épült házat jelképezi – részletezte a plébános.

Azt is hozzátette, hogy az ablakok mentén látható díszítésekben szintén megmutatkozik a virág, a tetején látható kagyló pedig Szent Jánosra utal. A színek kiválasztásánál a letisztult, fimon színeket alkalmazták, amelyek az egyházközség tagjaira, az alföldi munkásemberek egyszerűségére utalnak – hangsúlyozta Imre atya, aki azt is elmondta, hogy a belső felújítás során korszerűsítették a villamoshálózatot és új lámpákat is felszereltek, valamint a sekrestyében a bútorzat is megújul. A munkálatokra a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatán nyert 8 millió forint támogatást az egyházközség.

Dr. Juhos Imre plébánoshoz tartozik a szomszéd településen, Kunszálláson található Kármel-hegyi Boldogasszony-templom is, melynek szintén a közeljövőben fejeződik be a belső felújítására. Erre is a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatán nyertek 15 millió forint támogatást. Hamarosan a plébánia közösségi termét is felújítják a Magyar Falu Program keretében elnyert 10 millió forintos támogatásból – összegezte a plébános.