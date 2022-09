Közel 50 szervezet vett részt a civil szervezetek hagyományos seregszemléjén, a csütörtökön megrendezett XIV. Városi Civil Kerekasztal programján, hogy megmutathassa magát színpadi produkciókkal, és a sátrakban kiállításokon, foglalkozásokon.

Az eseményen Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket.

– Önöknek, civileknek nem csak helyük, de fontos szerepük is van abban, hogy Kecskemét olyan élhető város, amilyenné közösen tettük – kezdte beszédét az alpolgármester, hangsúlyozva, hogy a Városi Civil Kerekasztal a civil szervezetek egyik kiemelt szövetsége.

Elmondta, hogy Kecskemét városvezetése nem csak szavakkal, hanem tettekkel, anyagi erőforrásokkal is támogatja a civil szerveződések működését. – Tesszük ezt azért, mert hiszünk abban, hogy önökkel együtt közösen dolgozhatunk azon, hogy minden kecskeméti polgár büszke legyen kecskemétiségére – mondta az alpolgármester, kiemelve: szükség van az olyan napokra, amikor a civilek a szürke és dolgos hétköznapokból kilépnek a fényre és egy-egy rendezvénnyel megmutatják magukat. Ezzel egyben felhívva az itt élők figyelmét arra, hogy nem csak léteznek, de értük, a közös célokért dolgoznak, amit a sokszínű programkínálat is megmutat.