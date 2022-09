Feszült körülmények között dolgoznak a magyar pilóták

A helyszínre látogatott Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Hadsereg parancsnoka is. A misszió céljáról szólva elmondta, hogy a legfontosabb, hogy Magyarország a NATO elkötelezett híve. Az elsődleges cél a mostani ellenséggel szembeni elrettentés, mert Magyarország nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is eleget tesz kötelességének. Mi vagyunk azon kevés frontországok egyike – vagyis a NATO keleti határán lévő országok –, aki amellett, hogy otthon végrehajtja feladatait, a balti térség biztonságára is ügyel. A magyarok vezető szerepéről szólva kiemelte: most már nem valaki után megyünk, hanem a haderőfejlesztésnek köszönhetően bebizonyíthatjuk, hogy képesek vagyunk NATO-missziókat vezetni. A felkészültségéről a szeptember végi nemzetközi gyakorlaton is számot adhat a magyar misszió. Hozzátette, hogy otthon a nemzetközi zászlóalj is magyar vezetés alatt működik és a NATO legnagyobb szárazföldi misszióját magyar tábornok, Kajári Ferenc dandártábornok vezeti

Ugrik Csaba dandártábornok, a kecskeméti repülőbázis parancsnoka is méltatta a magyar katonák helytállását. Hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború miatt megváltoztak a körülmények: folyamatosan feszült körülmények közé kerülnek a magyar pilóták, amikor elhagyják a befogadó ország földjét.

Mint fogalmazott, nagyon szívesen látják a magyar pilótákat, akik nyugodtan, fegyelmezetten látják el feladataikat, amit elismerés övez a befogadó ország és a társországok részéről is. Emellett részt vesznek a balti államok szárazföldi erejének támogatásában a gyakorlat során és társadalmi kapcsolatokat is építenek. Nemcsak otthon, hanem itt is elismerik a magyar katonákat. A misszió arra is lehetőséget nyújt, hogy harcászati és technikai tapasztalataikat is kicseréljék a pilóták.

A magyar kontingens következő balti missziója 2025 hasonló időszakában várható.