Szeptember 10-ig pénteken és szombaton várja az erdőgazdaság a természet után érdeklődőket. Felkészült szakemberek és túravezetők várják a szarvasok nászát hirdető gímbikák különleges bőgése után érdeklődőket. A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjából, Pörbölyről 18 óra 30 perckor indulnak a túrák. A kalandra vágyók azonban először, 17 órakor a „Gímvallatás” elnevezésű programon hullajtottagancs- és bőgőkürtbemutatón vesznek részt. Itt választ kaphatnak például arra a kérdésre, hogy mit olvashat ki a szakember a hullajtott agancsokból, vagy hányféle bőgő hangot hallhatunk az erdőben, és arról is, hogyan élnek a gímszarvasok. Az elmúlt években gyűjtött legérdekesebb hullajtott agancsok is megtekinthetők lesznek és a bőgőkürt sem marad néma. Ezt követően a „Legenda és valóság – A gemenci csodaszarvas” című interaktív kiállítást tekintik meg a résztvevők. A csoportok 18.30-kor indulnak kisvasúttal a Gemenci-erdő rengetegének „leghangosabb” erdőrészletébe, ahol megtapasztalhatják a szarvasbikák bőgésétől zengő erdő különös hangulatát. Mindezek után, várhatóan 20 óra 30 perc körül érkeznek vissza a túrázók a kiindulóállomásra. Lehetőség van különleges kulináris élményekkel is összekötni a túrát, hiszen minden alkalommal vacsoraopció is választható.