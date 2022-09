A délelőtti, déli óráktól nyugat felől egyre többfelé és több hullámban fordulhatnak elő zivatarok a nap folyamán, legalacsonyabb valószínűséggel az északi, határ menti területeken. Délután, illetve kora este az ország délnyugati, déli területein – egy negatívabb forgatókönyv esetén – heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A zivatarok környezetében viharos széllökésre (60-80 kilométer per óra, heves zivatarok esetén ~90-110 kilométer per óra), jégesőre (1-3 centiméter, heves zivatarok esetén 2-4 centiméter) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 milliméter) csapadék is hullhat. Az este folyamán északnyugat felől stabilizálódik a légkör, s fokozatosan a déli területekre korlátozódik a zivatartevékenység.

Pénteken napközben legfeljebb a déli, délnyugati, határhoz közeli területeken fordulhat elő egy-egy gyengébb zivatar. (pénteken a délnyugati megyékben a nap folyamán lehulló csapadék (eső) mennyisége néhol elérheti a 20 millimétert.)