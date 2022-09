A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy RETÖRKI Archívuma a Kutató Intézettel egy időben, 2013–2014-ben jött létre, előbb osztályként, majd 2021-től kezdődően külön szervezeti egységként. Idén áprilisban a Levéltári Szakfelügyelet javaslata alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közel egy évtizedes szakmai munka és a jogszabályi háttér meglétének elismeréseként engedélyezte, hogy az Archívum a továbbiakban nyilvános magánlevéltári besorolású, bejegyzett Levéltárként működjön tovább.

Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédében kiemelte, hogy a gyűjteménye a 70-es, 80-as években elsősorban nyugatról, a tengerentúlról átcsempészett újságok, újságkivágások, kéziratok és a környező országból olyan szövegek voltak, amiket indigóval terjesztettek, másoltak.

Elmondta, hogy a határon áthozni könyvet, folyóiratot, írást – mindig kockázat volt, de ha el is vettek tőlük valamit az nyugtatta meg, hogy a fejük nem vámköteles.

Ez a bővülő magángyűjtemény lett az alapja a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet Archívumának, amit Bíró Zoltánnal a RETÖRKI akkori főigazgatójával, együtt alapítottak meg.

Nyári Gábor a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár ügyvezető igazgatója beszédében köszönetet mondott Lezsák Sándornak és azon jelenlévőknek, akik saját gyűjteményükkel vagy szakmai tudásukkal segítették, gyarapították az elmúlt évtizedben a RETÖRKI Archívumát. Kitért arra is, hogy ezek a maradandó értékű iratok, képek, hang- vagy videóanyagok történelmünkről tanúskodnak és segítenek a XX. századi múltunkat meghatározó folyamatok megismerésében, feldolgozásában és megértésében. Hangsúlyozta, hogy külön öröm számára, hogy az adományozók és letevők között számos olyan személy van, aki maga is a történelmi folyamatok aktív szereplője volt, így sok esetben nem csak egy-egy irategyütteshez jutottak hozzá, hanem legalább ennyire fontos személyes történetekkel is megismerkedhettek, melyek kihatottak egy közösség vagy akár az egész nemzet sorsára.

A RETÖRKI ügyvezető igazgatója emlékeztetett arra is, hogy kedden volt a Lakiteleki Találkozó 35. évfordulója, amikor is Lezsák Sándor háza kertjében, a felállított sátorban, olyan esemény zajlott, amely a rendszerváltás egyik kiindulópontja lett. – Azt hiszem szimbolikus jelentése is van annak, hogy 35 évvel később, szintén Lakiteleken ünnepelhetjük meg, egy a rendszerváltás folyamatait fókuszában tartó hazai gyűjtemény levéltári rangra emelkedését – tette hozzá Nyári Gábor.