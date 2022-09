Szász János polgármester elmondta, hogy községükben nem jelent különösebb gondot a kormány által előírt 25 százalékos gázfogyasztás csökkentése, hiszen több mint egy évtizede saját maguk termelte tűzifával oldják meg az intézmények fűtését.

Szász János Petőfiszállás polgármestere

Fotós: Vajda Piroska

Hozzátette: eljött az az idő, amikor a polgármesterség nem csak az örömteli fejlesztésekről és átadásokról szól, hanem egy nehéz időszakról, amikor olyan döntéseket kell hozni, amelyek hosszútávra meghatározzák a község életét. Hangsúlyozta, a helyi képviselőkkel közösen mindig arra törekedett, hogy az önkormányzat költségvetése rentábilis legyen és tartalékként tartalmazza a költségvetési főösszeg legalább 1,5-2 százalékát. Ezt, a feladattal nem terhelt pénzügyi keretet minden évben a váratlan kiadásokra teszik félre.

A településvezető arról is beszélt, hogy a látványberuházások helyett fontosabbnak tartották az erdők vásárlását, így jelenleg a kitermelt több mint 100 köbméter fától a frissen ültetett 4-5 éves fáig közel 40 hektár erdővel rendelkezik a petőfiszállási önkormányzat. Ezzel párhuzamosan minden intézményünkben két funkcionális fűtési rendszert építettek ki, a gázkazánok mellé fa-elgázosító kazánokat is beépítettek, így most biztonsággal néznek a tél elé. A gázfűtést ugyanis csak kiegészítésként, hétvégente használják.

A polgármester ugyanakkor arról is őszintén beszélt, hogy a hiányosságaik közé tartozik, az intézmények villamosenergia ellátásának napelemekkel való biztosítása. Többször is pályáztak ennek megvalósítására, eddig sikertelenül, de reméli, hogy ezt mihamarabb pótolni tudják.

Szász Jánostól azt is megtudtuk, hogy a községi konyha fenntartása jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen a konyha a legnagyobb energiafogyasztó, de az alapanyag árak emelkedése is komoly fejtörést okoz az önkormányzatnak, ezért kezdeményezték a kormánynál, és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő segítségét kérték abban, hogy idén még egyszer emelhessék az étkezési díjakat. Arról is beszélt, hogy az energiaárak emelkedése okán nem tervezik a kulturális intézményeik bezárását és a nyitvatartás csökkentését sem, hiszen épp elég volt a bezártságból a pandémia alatt. Az adventi és karácsonyi ünnepeket is a szokott módon megtartják.