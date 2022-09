Már korán reggel elkezdődött a sürgés-forgás a Kecskeméti Vadaspark előtti réten, amely a Műkertváros Napja rendezvénynek adtak otthont. A legfőbb esemény idén is a kakaspörkölt-főzőverseny, amihez a nevezőknek már korán be kellett rendezkedniük, hogy időben elkezdhessék a főzést, ugyanis 8 órakor közös tűzgyújtással startoltak a versenyzők.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt szombaton.

Fotós: Szalay Tamás

A Műkertváros Napját a főszervező és egyben a Műkertvárosért Együtt Egyesület elnöke, Baracsi Klára Klaudia nyitotta meg. Idén tizedik alkalommal rendezték meg a kakasfőzőversenyt, amely mostanra már olyan méretűvé nőtte ki magát, amely Baracsi Klárának mindig is nagy álma volt. Közel 350 fő képviselteti magát a bográcsok körül, ez mutatva, hogy milyen nagy és összetartó a műkertvárosi közösség. A főszervező a megnyitó beszédében köszönetet mondott Szemereyné Pataki Klaudiának, Kecskemét polgármesterének és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőnek, akik sok segítséget adtak ahhoz, hogy létre jöhessen a rendezvény és folyamatos támogatásukról biztosítják a Műkertváros közösségét.

Az emberi összefogás és összetartás hangsúlyozásra került most is, Szeberényi Gyula nyitóbeszédében elmondta, hogy ezek a közösségek azok, akik reményt és erőd adnak ahhoz, hogy minden nehézségből ki tudjunk lábalni és szép jövőt teremtsünk.

Péntek Zsolt atya példabeszéde után megáldotta az eseményt és minden jelenlévőt.

Fotós: Szalay Tamás

Szó szerint áldott rendezvényen vehettek részt az oda látogatók, ugyanis Péntek Zsolt atya példabeszéde után megáldotta az eseményt és minden jelenlévőt. Ezután már nem volt kérdéses, hogy csak jó dolgok történhetnek az idei Műkertvárosi Napokon.

A rendezvény további részében már mindenki jó hangulatban főzte a kakast, a nézelődők pedig sok szórakoztató programon vehettek részt. Akikben égett a versenyzési vágy, azok gumicsizmadobó versenyen mérhették össze tehetségüket, akik pedig nyugalmasabb szórakozásra vágytak, ők megnézhették a L'ecsó című mesét a szabadtéri mozivásznon. A kirakodó vásárban is lehetett nézelődni, a gyerekek nagy örömére, így minden lehetőség adott volt, hogy ne menjen haza senki vásárfia nélkül. A parkba látogatók kecskeméti veterán autókban is gyönyörködhettek, lovaskocsira is szállhattak de finom pálinkákat is kóstolhattak. Ebédidőben érkezett el a várva várt pillanat, amikor meg lehetett kóstolni a jobbnál jobb bográcsételeket. Az ebéd is remek hangulatú volt, ahogy az egész délelőtt a parkban. Délután pedig már a zenéé volt a főszerep. Fellépett többek között Hevesi Tamás, aki a műkertvárosi rendezvény állandó meghívott szereplője. A késő délutáni órákat tombolasorsolás és utcabál zárta. Az idei jubileumi Műkertvárosi Napok ismét egy fantasztikus szombati kikapcsolódás volt, tanúbizonyságot adva arról, hogy milyen jó egy ilyen közösséghez tartozni.