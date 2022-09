A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde új, Mizsei utcai két csoportszobás, 28 férőhelyes tagintézménye júliusra teljesen elkészült, előtte aszfaltburkolatot kapott a Bánk bán utca, térkövezést az Iskola-tó felől odavezető járda, valamint egy kis hidat építettek a csatorna fölé a problémamentes átkeléshez.

Lajosmizsén már működik egy két csoportszobás bölcsőde, de igény mutatkozott a fejlesztésre. Ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be e célra. Ezzel 244 millió forintot nyert a város európai uniós forrásból. Az építőipari alapanyagok drágulása miatt több, mint 36 millió forint többlettámogatást kapott a város, és az önkormányzat további 49 millió forintot rendelt a beruházáshoz, ami egyben hat új munkahelyet is teremtett.

Egy ideig eltartott, míg megtalálták az ideális környezetet a kivitelezéshez, több lehetséges helyszín is felmerült, lakossági fórumot is tartottak a témában, melynek eredményeként elvetették a Radnóti téri helyszínt, végül a testület a Bánk bán és a Mizsei utca sarkán lévő saját tulajdonú telek mellett döntött. Ez a város frekventált pontjának számít, közel esik a városközponthoz, az Iskola-tóhoz és a futballpályához is.

Az óvoda Süni csoportjának zenés-táncos műsora után Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy átlagosan félévente átadnak egy új épületet Lajosmizsén, majd köszönetet mondott a tervezésben és kivitelezésben résztvevőknek. Elmondta, hogy a megyében 52 bölcsőde létesült az elmúlt időszakban, amivel együtt mintegy 640 létesítményt adtak át Bács-Kiskunban.

Basky András, Lajosmizse polgármestere ismertette a projektet, melynek megvalósulása egy példás összefogás eredménye. Mint fogalmazott, többszörös ünnep az átadó napja, mert csütörtökön volt 29 éve, hogy városi rangot kapott a település. Elmondta, hogy a meglévő két csoportszobás intézmény bővítésre szorult a település fejlődése miatt. Először a Gépállomási iskola átalakítását tervezték, de túl költséges lett volna az átépítés, ezért egy új épület építése mellett döntöttek. Ezután három helyszín is felmerült a leendő épületnek, de végül a megújult Iskola-tó melletti terület mellett döntöttek.

A terveket Babinszky Tünde készítette, a kivitelező a Gomép Kft. volt, akik munkáját méltatta a polgármester, majd elismerő szavakkal illette a megvalósításban résztvevőket és köszönetet mondott a megyei önkormányzatnak a forrásemelés megítélésében.

Basky András hangsúlyozta, hogy a bölcsőde célja, hogy segítsék a munka világába visszatérni kívánó szülőket, akik a gyermekeiket biztonságos és modern környezetben tudhatják munkaidejük alatt. Elmondta: az új tagintézmény szükségességét az is jelzi, hogy mind a 28 férőhely betelt. Basky András hangsúlyozta, hogy a bölcsőde Lajosmizse jövőjét is jelenti.

Sipos Ágnes intézményvezető is köszöntötte a vendégeket, majd a felszólalók és a megvalósításban közreműködők a nemzetiszín szalagot átvágva átadták az új tagintézményt. Az eseményen jelen volt dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője is, aki hírportálunknak elmondta, hogy Lajosmizse rendkívül dinamikusan fejlődő település, ezért nagy szükség volt a bölcsődére.