Kihívásokkal teli időszakban kezdi, jobban mondva folytatja munkáját Kovács Ernő, hiszen a háborús helyzet kihívások elé állítja hazánkat, s így megyénket is. Azonban van miből erőt meríteni: az elmúlt években számos sikert tudhat maga mögött a Kormányhivatal, megannyi tevékenységgel segítette és segíti a lakosok életét. A pandémia jelentette kihívás és a madárinfluenza megjelenése pedig felkészítette a szervezetet a váratlan helyzetek kezelésére. Kovács Ernő megtiszteltetésnek vette a felkérést, melyre örömmel mondott ismét igent.

– Hogyan érintette harmadik kinevezése?

– Nagyszerű kollégákkal, szakterületük kiváló ismerőivel dolgozhatom együtt, ami már önmagában is elegendő motiváció volt a folytatáshoz. Minden munkatársamnak hálás vagyok magas szinten végzett munkájukért, akár a járásokban, akár a kormányhivatalban dolgozik. Ez is erőt ad a folytatáshoz, hiszen nem csak a megye lakosaiért, hanem egymásért is dolgozunk. Rendkívül nagy munkát végeznek kollégáim a mindennapokban.

– Nem könnyű időszakban folytatja munkáját a kormányhivatal élén, de előző ciklusában is jó néhány nehézséget kellett kezelniük.

– Amióta a kormányhivatalt vezetem, mindig szükség volt olyan feladatmegoldásra is, ami nem a szorosan vett mindennapi munkánkhoz tartozik. Ezek része volt a járványkezelésben betöltött szerepünk. A kormányhivatalok katalizátorai voltak a tesztek elosztásának és a tesztelésben, amit orvosi és egészségügyi hallgatók közreműködésével végeztünk. Amikor megjelentek az oltóanyagok, akkor az oltásban is jelentős szerepet játszottunk. Nagyon sokan segítettek nekünk, így aki fel akarta venni az oltás, az megtehette. De ugyancsak ilyen váratlan helyzet elé állított bennünket a madárinfluenza megjelenése, ami szintén komoly és hatékony szervezőmunkát igényelt. A világjárvány idején beigazolódott, hogy a folyamatos innovációnak köszönhetően a területi közigazgatás képes hatékonyan, akár egyik napról a másikra alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és hatékonyan fellépni az emberek, a munkahelyek és a vállalkozások megvédése érdekében. Ez folytatódott az Ukrajnában zajló háború elől Magyarországra menekültek elhelyezése, ellátása kapcsán is.

– Mindezek mellett az alapfeladataikat is el kell látniuk. Mik ezek pontosan és hány ügyet intéznek a kormányhivatalnál?

– A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál évente több mint 2 millió ügyet intéznek az emberek és a vállalkozások. Feladatunk nemcsak az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása, hanem a kormány társadalompolitikai döntéseinek megvalósítása is. Az elmúlt évtized reformjainak köszönhetően a kormányhivatalok ma már a területi, megyei gazdasági élet aktív együttműködői, illetve a kormány cselekvő szövetségesei az állampolgárok életkörülményeinek javításában, de szintén a területi közigazgatás lett a kormány stratégiai partnere a gazdaság stabilitásának megőrzésében, a munkahelyek megvédésében, a családok megélhetésének biztosításában, a bürokrácia csökkentésében. Számunkra mindennél fontosabb, hogy az itt élő emberek, az itt működő vállalkozások számíthatnak ránk.

– A kormányablakok az ügyintézés legfontosabb helyét jelentik. Hogyan bővültek szolgáltatásaik?

– A kormányablakok feladatai folyamatosan bővültek, valamint az ügyfélszolgálatok az éppen aktuális közszolgálati feladatok ellátásában is aktívan részt vettek. Ide sorolhatóak a családvédelmi akcióterv ellátásával kapcsolatos feladatokban történő közreműködés (babaváró támogatás, jelzáloghitel-elengedés, nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, családi otthonteremtési kedvezmény kibővítése).

De jelenleg a nagycsaládosok a kormányhivatalokban igényelhetik például a rezsicsökkentés által számukra biztosított további gázárkedvezményt is, illetve az elektromos gyógyászati segédeszközt használók az áramkedvezményt.

Továbbá a kormányablakokon kívül, a feladataink közé tartozik annak ellenőrzése is, hogy a kereskedők az ársapka alá tartozó alapvető élelmiszereket a hatósági árak betartásával forgalmazzák-e.

– Milyen lehetősége van az ügyintézésre a kistelepülésen élőknek?

– Bács-Kiskun megyéhez 119 település tartozik jelentős lakosságszámmal, zömében kisebb településekkel. A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablakbusz” egy ügyintézés céljára felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott időpontokban elérhető olyan településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kormányablak. Így a kisebb, a kormányablakokkal rendelkező városoktól messzebb lévő településeken élők számára is elérhetővé vált a könnyebb és gyorsabb ügyintézés. 2021 őszén elkészült a megye második mobil kormányablaka, amely jármű belső tere 20 százalékkal nagyobb a korábbinál, így segítve az akadálymentes megközelítést is. A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről.

– A pandémia és napjaink történései is rámutatnak a biztos munkahely fontosságára. Hogyan alakult a megyében a foglalkoztatás az elmúlt években?

– Amikor idekerültem, a megye egyes részein nagyon komoly foglalkoztatási problémák voltak, 10 százalék felett volt a munkanélküliség. Most még a határmenti járásokban is európai átlagnak megfelelő a foglalkoztatottság, mert a megyében van munka, így nem kell átjárni a szomszédos megyékbe dolgozni. A nyilvántartott álláskeresők száma 2010 óta több mint 70 százalékkal csökkent, 2022 augusztusában 10991 fő regisztrált álláskereső személyt tartottunk nyilván.

Sikeres volt a járvány okozta munkaerőpiaci helyzet kezelése, hiszen a koronavírus okozta világjárvány idején a Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedéseinek köszönhetően országszerte, így megyénkben is sikerült segíteni a nehéz helyzetbe került munkaadókat, munkavállalókat, valamint megőrizni a veszélybe került munkahelyeket.

Az élénkülő gazdaság hatására nőtt a munkáltatók részéről beérkező munkaerőigény: a legnagyobb arányban keres új dolgozókat a feldolgozóipar, a kereskedelem, a gépjárműgyártás, az építőipar, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazat.

Jelenleg pedig a válsághelyzeti támogatások az Ukrajnából menekültek munkavállalását, foglalkoztatását biztosítja lakhatási és utazási költségek részben, vagy egészben történő megtérítésével. Az Ukrajnából érkező, magyar állampolgárok részére a foglalkoztatási szervezet létfenntartási támogatást biztosít az elhelyezkedést megelőzően.Az „Út a munkaerőpiacra” GINOP-5.1.1 projektben több mint 17 ezer fő, és az „Ifjúsági garancia” GINOP-5.2.1 kiemelt projektekben pedig több mint 11 ezer fő munkába lépését segítettük bértámogatások megállapításával Bács-Kiskun Megyében. Fontos aktualitás, hogy a határvadász toborzásban aktívan részt vállalnak foglalkoztatási osztályaink, akik a regisztrált álláskeresők figyelmét hívták fel, illetve több településen is helyszínt biztosítottak a sikeres toborzó rendezvényekhez.

Most zárult le a Nyári diákmunka nevű programunk, mely idén nyáron Bács-Kiskun megyében közel 1300 diáknak biztosított lehetőséget munkavégzésük finanszírozásával, hogy a munka világában érvényesüljenek, ezzel a korai munkatapasztalattal a pályaválasztási döntésben tudjuk a tanulókat segíteni.

– Történelmi mértékű aszály sújtotta hazánkat idén. Ekkor kritikus szerepe van a hatékony vidékfejlesztési stratégiának. Hogyan működik közre ebben a kormányhivatal?

– 2027-ig háromszor annyi forrást biztosít a kormány vidékfejlesztésre, mint a korábbi években. A megyei kormányhivatalokra, mint mezőgazdasági hatóságokra kiemelt szerep hárul a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és magyar vidék fejlesztését célzó támogatások hatékony felhasználása során. Magyarország eddigi legnagyobb, több mint 7 ezer 500 milliárd forintos vidékfejlesztési programjának sikere tehát nagyban múlik a kormányhivatalokban dolgozó kollégákon, de tudom, hogy felkészültségüknek és elhivatottságuknak köszönhetően megoldják majd ezt a történelmi léptékű feladatot.

Az agráriumra és a hozzá kapcsolódó ágazatokra, mint az élelmiszeripar, világszerte egyre nagyobb figyelem összpontosul, mert a lakosság élelmezése a nemzetgazdaság számára kiemelt jelentőséggel bír. Ez az irány tovább erősödött az utóbbi, pandémiával sújtott években és a háborús veszélyhelyzet csak tetőzi mindezt, amikor a megszokottnál nehezebb gazdasági környezetben is biztosítani kell az élelmiszerellátást megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyagok és feldolgozott élelmiszerek formájában.

A fenti okok és az aszály következtében kialakult nemzetközi gazdasági válság miatt megnövekedtek a mezőgazdasági termelők költségei. Ezek kompenzálására a Kormány számos új, rendkívüli támogatás bevezetéséről döntött az állattartók részére.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az e célokat szolgáló támogatásoknak, fejlesztési forrásoknak a vidéki lakosság, az önkormányzatok, a gazdálkodók részére történő eljuttatásában oroszlánrészt vállal.

Idén is több mint 100 támogatási jogcímben történtek és folynak jelenleg is kifizetések. A megyei kormányhivataloknak is köszönhető, hogy a Kincstár országosan hetente mintegy 10 milliárd forint támogatást utal agrár- és vidékfejlesztési célokra. Ugyanez a szám tavaly ilyenkor 5 milliárd forint alatt volt hetente. A támogatások közül kiemelkedik az úgynevezett Területalapú Támogatás, melynek keretében 2022-ben 20053 Bács-Kiskun megyei gazdálkodó, 470061 hektár földterületre nyújtott be támogatási igényt. Bács-Kiskun megye ezzel a kérelemszámmal és területnagysággal egyaránt az első helyen áll országosan.