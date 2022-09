– Jobbnál jobb nemesnádudvari borokat kóstolhattunk és kóstolunk ma este. Örömömre szolgál, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bor Bagoly pincéje is csatlakozott a bortúrához – kezdte ünnepi beszédét Kovács István polgármester.

Kiemelte, hogy idén a Balatonboglári borvidék képviseletében Légli Ottó borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke borait kóstolhatják a bortúra résztvevői. Reményei szerint minden évben másik borvidék mutatkozik majd be a borünnepen, megismertetve, közelebb hozva más vidékek borait az itt élők részére. Mivel a nemesnádudvari borok egyre jobbak, elérkezettnek találták az időt arra, hogy megalakuljon a Nemesnádudvari Szent Mihály Lovagrend. Az egyesület olyan civil szerveződés amelynek egyetlen célja, hogy a kiváló nemesnádudvari borok, a borvidék borainak hírnevét méltó módon terjessze és öregbítse minél szélesebb körben. Valamint feladata a kulturált borfogyasztás népszerűsítése.

Kovács István polgármester köszönetet mondott Zsigó Róbert képviselőnek, hogy közbenjárására a Belügyminisztérium Hungarikum Bizottsága anyagilag is támogatta a rendezvényt, illetve minden segítőnek megköszönte a munkáját.

Mindenkit nagy tisztelettel köszöntött Zsigó Róbert országgyűlési képviselőként és egy kicsit nemesnádudvariként is. Kiemelte, hogy fontos a szüreti felvonulások, mulatságok idején azt is végig gondolni, hogy ilyenkor mit is tisztelünk, mit ünneplünk.