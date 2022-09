A 90 éves Fodor Istvánné.

Fotós: Beküldött fotó

Fodor Istvánné 1932. szeptember 1-jén született, három gyermeket nevelt fel, két fiút és egy leányt. Az idős hölgynek négy unokája és három dédunokája született.

Ilona nevű lánya elmondta, hogy édesanyjának igazi meglepetést okoztak a megemlékezéssel, nagyon boldog volt, szép napot szereztek neki. Nem tud betelni vele, hogy gondoltak rá és nem felejtik el.

Azt is megtudtuk, hogy a szépkorú hölgy még most is nagyon tevékeny, a ház körüli munkákba is bekapcsolódik. Természetesen ilyen korban azonban már külső és családi segítségekre is szüksége van.

A kisváros elöljárója a miniszterelnök által aláírt oklevéllel és egy csokor virággal kedveskedett az ünnepeltnek.