Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke nyitóbeszédében elmondta, hogy Petőfi Sándor egész életútja példa lehet mindenkinek, kiváltképp a fiataloknak. Életének 26 esztendeje alatt több, mint nyolcszáz költeményével és hazafias tetteivel gazdagította a magyarság életét. A megyei önkormányzat elhatározta, hogy programokat, produkciókat szervez, amik az emlékév után is megmaradnak. Létrehoztak egy megyei emlékbizottságot, és minden megyei településről kértek ötleteket, hogy miként emlékezzünk meg a neves költőről. Több száz elképzelés érkezett a megyéből, így a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a tankerületekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel összefogva, közös pályázatot nyújtottak be, amiben ezeket az ötleteket megvalósíthatják.

Ennek eredményeként megvalósult már tíz levéltári előadás, összesen 1200 diáknak szerveznek múzeumpedagógiai előadásokat a megye teljes területén, több Petőfi-emléktúra is szerveződött, illetve újabb Petőfi-vers került megzenésítésre, amit a napokban tárnak a nagyközönség elé.

Prof. Kovács József a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatója vezércsillagnak nevezte Petőfit a beszédében, aki végig tudatosan építette a karrierjét, és olyan emberről beszélhetünk, aki a népi költészetet ilyen nagyszerű módon vitte be a magyar irodalomba. A levéltár igazgatója kiemelte és megköszönte a levéltárosok munkáját, illetve azoknak az agyagoknak az összegyűjtését, amiknek egy részét be is mutatták a múzeumban a résztvevőknek, illetve amik az előadások témájául szolgáltak. Elmondása szerint, ahogy Petőfi életénél is, úgy a történelemben is a levéltári dokumentumok azok, amik biztosítják, hogy hiteles képet alkossunk a múlt eseményeiről, történéseiről.

A rendezvényen négy előadó, Hibocsányi Norbert, Gönczi Gergő, Gyenesei József és Kőfalviné Ónodi Márta levéltári gyűjteményéből készült előadását láthatták és hallhatták a résztvevők.

Petőfi Sándor a magyar történelem és irodalom egyik legismertebb személyisége, verseivel és közéleti munkásságával sikerült maradandót alkotnia. Ez a levéltári konferencia, ahogy a rendezvénysorozat többi eseménye is méltó emléket állít Petőfi életének és tevékenységének. Az emlékév programjai által egyre többet megtudva a költőről, valóban vezércsillagként tekinthet rá a mai kor magyarsága is.