Pálfi Mihályné kiemelte, hogy a kerékpárút kinyitotta a világot településük számára. Jelentős számukra a mindennapi megélhetésben is, mivel a buszjáratok ritkák, így akár munkába járni, ügyeket intézni, bevásárolni is el tudnak menni kerékpáron a szomszédos településekre, de családi kirándulásokra is megfelelő az új kerékpárút, és nem utolsó sorban az egészséges életmódra is lehetőséget ad.

A kerékpárút az 52-es és 53-as főutak kereszteződésénél indul és a rendkívül nagy forgalmú 53-as főút keleti oldalán halad. A most felavatott szakasz 12 kilométer hosszú, amely tartalmaz a főúton való átkeléshez napelemes, ledes villogó lámpákat, jelzőtáblákat, pihenőhelyeket asztallal, paddal, szemetessel, kerékpáros szervízcsomaggal.

A csatorna feletti átjárást fenyőkorlátos híd segíti. A beruházás részeként elültettek 320 fát és 350 cserjét is, valamint befüvesítettek 6000 négyzetméter területet.

Szeptember 20-án kerül sor a kerékpárút teljes átadására. A Solt gesztorságával zajló mintegy egymilliárd forint összértékű beruházás költségeit a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program turisztikai pályázatán elnyert összeg fedezi. A megnyitón résztvevő dunatetétleni általános iskolások és a nagy számú helyi lakos kerékpárra ülve vette birtokba az új és biztonságos kerékpárutat, és együtt kerekeztek el a dunatetétleni rész közigazgatási határáig.

A szakasz elkészültével tovább bővül a már meglevő kerékpárutak hálózata, összefüggő kerékpárútrendszer alakul ki Solt–Dunatetétlen–Akasztó–Kiskőrös–Soltvadkert–Kiskunhalas és a déli országhatár között, valamint nyugati irányban ezen keresztül lehet majd csatlakozni Dunaföldvárnál a Dunántúl kerékpárút-hálózatához is.