Fekete Gábor, a kerület önkormányzati képviselője is üdvözölte az új fejlesztést, méltatva a szép és funkcionális kialakítást.

Almási Viktória bölcsődevezető elmondta, hogy a fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakult ki, amely hozzájárul a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátásához. A 695 négyzetméteren kialakított játszóudvar lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására. Ezt szolgálja a technikailag elzárható, aszfaltozott pálya, melyen biztonsággal játszhatnak a gyerekek lábbal hajtható kismotorjaikkal. Külön kiemelendő a kültéri gyermekvécé, ami az udvarról is megközelíthető. A csoportszobákban kialakított kiságytároló pedig nagyban megkönnyíti a dajkák munkáját. A belső is különleges kialakítású, a csoportszobákban egy-egy hangulatos beülős ablak is helyet kapott, ahol a kisgyermeknevelők leülhetnek a gyerekekkel bábozni, olvasni, mondókázni. A falakat a Magyar népmesék rajzfilmsorozat alakjai díszítik, melyeket a Kecskeméti Rajzfilmstúdió készített.