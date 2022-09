Már márciustól zajlanak az Izsáki út négysávosításának előkészítő munkálatai.

A város nagykapacitású közlekedési ütőerének fejlesztésén a NIF Zrt. megbízásából a Hazai Építőgép Társulás Zrt. dolgozik. A projekt célja a városközpont és az M5-ös autópálya közötti menetidő csökkentése, az útszakaszon tapasztalható torlódások csillapítása és a csomópontok áteresztő képességének növelése és biztonságosabbá tétele. A meglévő négysávos szakaszok megújulnak és mintegy 750 méteren új négysávos pályatestek építésével teszik teljessé az 5-ös számú főút és a Vízmű utca közötti szakaszt.

Közel két kilométer hosszú új kerékpárút is épül, és két turbó körforgalmat is kiépítenek: az Olimpia utcánál, és a Sport utcánál.

Az 52-es főút és az 5-ös főút csomópontjában a Mária körúton a belváros felé egy balra, a Petőfi utcában Budapest felé egy jobbra, továbbá az Árpád körúton az M5-ös autópálya felé szintén egy balra kanyarodósávot alakítanak ki, a gyalogos és kerékpáros átvezetések pedig a jelenleginél biztonságosabb kialakítást kapnak.

Jövőre készülhet el a beruházás.

Fotós: Bús Csaba

A Katona József Gimnázium előtti buszmegállót, valamint a Boldogasszony téri jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyet áthelyezik. A Vízmű utcai jelzőlámpás csomópontot is korszerűsítik: a Vízmű utcában és az Izsáki utat érintő mindkét ágon további egy-egy kanyarodósávot építenek ki. Az első, a hetényi útig tartó szakasz várhatóan jövő tavaszra készen lesz.

A beruházás tervezetten öt ütemből áll, ami 2022 júniusától 2024 márciusáig tart.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjében jelentős beruházásnak nevezte a fejlesztést. Felidézte Kecskemét rendszerváltás környékén történt robbanásszerű gazdasági fejlődését, ami összefüggött az M5-ös autópálya megépítésével, s most a legfontosabb kecskeméti autópályabekötő-szakasz négynyomúsítása is megkezdődik, ami szintén jelentős fejlődést eredményez a város életében. Az útbővítés az itt élőknek is fontos: mintegy 25 ezer ember mindennapi életét érinti az útszakasz, akik Kecskeméten és vonzáskörzetében lévő településeken élnek. Szólt a beruházás ellenzői által megfogalmazott érvekről is.

Mint mondta, példaértékű, ahogy a tervezők a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve alkották meg a terveket, utalt a Katona József Gimnázium mellett található régi tölgyfa ügyére, aminek megmentéséért kezdeményezés indult a természetvédők részéről. A tervezőkkel sikerült olyan kompromisszumot találni, hogy megmarad az Izsáki út ikonikus fája.

További ellenvetésként szokott elhangzani, hogy a széles utak egyre több autót vonzanak, helyette a közösségi közlekedést kell fejleszteni, azonban szerinte a kettő nem zárja ki egymást, mert az utak megújítása a közösségi közlekedés fejlesztésének lehetőségeit magában foglalja.

Szemereyné Pataki Klaudia a tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó együttműködést méltatta a város és a NIF között.

– Három évtizedes álom valósul meg, ami nagy távlatokat nyit meg a városrész előtt – fogalmazott a városvezető, hozzátéve, hogy a beruházás része a nyugati városrész fejlesztési koncepciójának. Ebbe tartozik egyebek mellett a Katona gimnázium multifunkcionális sportcsarnokának építése, a Mercedes Akadémia megvalósítása, a Rudolf laktanyába költöző középiskola, az elkészült Atlétikai Centrum elkészült, és a stadion majdani felújítása. Ez a városrészi fejlődés igényli a nagyobb kapacitású utat, melyen megtöbbszöröződhet a forgalom. – Szépen haladunk az úton, hogy a jövő városát építsük – zárta fejlesztéssel kapcsolatos gondolatait a polgármester.

Nyúl Zoltán vezérigazgató-helyettes ismertette a beruházás műszaki paramétereit.