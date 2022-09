Szeptember közepére befejeződik a körzeti orvosi rendelő felújítása. A terveknek megfelelően a régi váróhelyiségből kialakítottak egy fogászati rendelőnek alkalmas helyiséget is. A belső felújítás során nyílászárókat cseréltek, felújították a villamoshálózatot, megtörtént az akadálymentesítés, rámpa és akadálymentes mosdó létrehozásával. A Magyar Faluprogramon elnyert 24,5 milliós támogatás lehetővé tette bútorok és orvosi eszközök beszerzését is. Zakar Zoltán polgármester elmondta, hogy a fogorvosi alapellátás jelenleg Dunavecsén történik, az önkormányzat szándéka az új rendelő helyiség kialakításával az, hogy a lakosok részére a jövőben elérhető legyen fogorvosi kezelés Apostagon is.