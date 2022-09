Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást péntekre vonatkozóan:

Gyorsforgalmú utak:

Az M5-ös autópályán,

– Örkény és Lajosmizse térségében, az 59-es és a 74-es kilométer között a fénytörő hálókat mossák és egyéb fenntartási munkát végeznek. 7.30 és 10.30 között Röszke felé, azt követően Budapest irányába dolgoznak a belső sáv szakaszos zárásával.

Hasonló munkákat végeznek Röszke felé, Kecskemét és Kiskunfélegyháza között is. A munkaterületnél szintén a belső sávot találják zárva az autósok. (7.30 és 15.00 között)

– Kecskemét térségében a 79-es és a 87-es kilométer között zajvédő falat építenek, ezért új terelést építettek ki. A járműveket sávelhúzással terelik, de mindkét irányban 2-2 sáv járható.

– Kecskemét és Szeged közötti szakaszon, több helyszínen is burkolati jeleket festenek. Mindkét oldalon számítani kell sávzárásra és sebességkorlátozásra. (a 93-as és a 153-as km között) (8.30-tól 15.00-ig)

– A Szatymazi pihenő környékén a burkolat hézagait öntik ki. A korlátozás a főváros felé autózókat érinti, a 153-as és a 150-es kilométer között a belső sávban dolgoznak. (9.00-tól 16.00-ig)

– Petőfiszállás térségében, a 120-as és a 126-os kilométer között burkolatjavítás miatt új terelést építettek ki. Röszke felé mindkét forgalmi sávot lezárták, a leálló sávon halad a forgalom. Az érintett szakaszon 60 kilométer/óra sebességkorlátozást vezettek be. A Petőfiszállási pihenőhelyet ugyan nem zárták le, de a pályára való felhajtásnál megszűnt a gyorsítósáv, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek a Szeged felé tartók!

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskeméten, a Budai úton turbó körforgalom épül. A 83-as kilométernél a többsávos szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak. Az 51-es főúton Dusnoknál, a 137-es kilométernél félpályás lezárás mellett kátyúznak.

Bátmonostoron, a 167-es és a 170-es kilométer között csatornáznak. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Az 52-es főúton, Kecskeméten, az 1-es és a 2-es kilométer között építési munka miatt a Solt felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A munkaterületről a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket kitiltották, azoknak terelőutat jelöltek ki, melyet táblák jeleznek.

Az 53-as főúton, Kiskunhalas és Kisszállás között hírközlési kábeleket bontanak el. Az 58-as kilométertől a 75-ös kilométerig, az aktuális munkaterületnél útszűkület mellett dolgoznak.

Az 54-es főúton,

– Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os kilométer között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

– Jakabszállás és Bócsa között felújítják a burkolatot, illetve a padkát és az árkot teszik rendbe. A 18-as és a 36-os kilométer között helyenként a fél útpályát lezárták.

A 441-es főúton, Nagykőrös átkelési szakaszán a 18-as kilométernél körforgalmú csomópontot építenek, a fél útpályát lezárták.

Kamionstop:

A kamiontilalom rendje szeptembertől változik: eszerint szeptember 3-án, (szombat) 22 órától szeptember 4-én, (vasárnap) 22.00-ig lesz érvényben.