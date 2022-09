A kalocsai óvodákban az előző tanév végéig 25 fő volt a csoportok létszámkerete. Ezt szinte mindig feltöltik, így ha valamelyikben akár csak 1-2 olyan kicsire bukkannak, aki SNI-s tüneteket (pl. mozgás-, hallás- és beszédfejlődési zavart) produkál, majd ezt a szakszolgálat is igazolja, akkor rögtön át is lépik az engedélyezett határt. Mivel most már minden intézményükben akadnak SNI-s gyermekek, csoportonként 30 fős limitet kérvényeztek az önkormányzattól.