Kelebián is egyszerre kapták ölbe és emelték a magasba gyermekeiket a szülők, de nem csak itt, Kecskeméten és Kiskunmajsán is, országszerte összesen harminc településen. A Gyereket a magasba elnevezésű kezdeményezéshez több külhoni település is csatlakozott. A kezdeményezés a gyerekek és a család fontossága mellett a határokon átívelő összetartozásra is felhívja figyelmet.