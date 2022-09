Jegenyei István, a Gasztronómiai Világszövetség és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja, a káposztafőzés nagymestere Vecsésről érkezett a tompai határőr találkozóra, 1968-tól 1971-ig szolgált Tompán. – Ez óriási emlék nekünk, mert a mai napig a szívünkben is érezzük, hogy mi határőrök voltunk. Még nem voltam 17 éves, amikor bevonultam és elhoztak ide több száz kilométerre. Fiatalon, éles lőszerrel, ránk bízták, hogy védjük az ország határát, óriási dolog volt ez nekünk. Arra emlékszem, hogy nagyon kemény telek voltak akkor, de annak ellenére, hogy ennyire fiatalok voltunk, lenyomtuk a 27 hónapos szolgálatot becsülettel és a feladatot teljesítettük.

Az a büszkeség, amit akkor belénk neveltek, hogy a magyar államhatárt védhettük, a mai napig él bennünk

– mondta Jegenyei István, aki most látogatott el először Tompára, mióta leszerelt.

Törköly Sándor, nyugállományú főtörzszászlós volt az egyik szervezője a találkozónak, akit hat évvel ezelőtt volt katonatársai kértek fel az első tompai határőrnap megszervezésére, akkor alig három tucatnyian voltak. A mostani találkozóra már jóval többen eljöttek, emlékeztetett arra, hogy a város önkormányzata mi mindenben segítette a szervezőket, a támogatásért köszönetet mondott Véh László polgármesternek.

Emlékeztetett arra is, hogy Tompa egykor Kiváló Határőr Település címmel rendelkezett, a mostani találkozó célja, hogy a határőr hagyományokat ápolják, a relikviákat megőrizzék.

– Örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek emlékezni erre a nagyszerű szervezetre, jómagam is egy évig határőr sorkatona voltam, Halason majd Szegeden. Külön köszönöm a Hódmezővásárhelyi katonazenekarnak is, hogy közreműködésükkel színesebbé tették az eseményt – mondta köszöntőjében Véh László polgármester, aki szólt arról is, hogy a határőrség megszűnése után közel másfél évtizeden keresztül gazdátlan volt a tompai határőrség épülete és a hozzá tartozó terület.