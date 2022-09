Kedd délelőtt rajtolt Kiskőrösről, Petőfi Sándor szülőháza elől az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás, amelyen politikusok, neves emberek is részt vettek. A jótékonysági futás útvonala mentén három helyszínen, Kiskőrösön, Orosházán és Gyulán szerveznek véradó napokat.

A rendezvény előtti sajtótájékoztatón Gui Angéla önkéntes szervező, alapítványi elnök elmondta, hogy a politikusok mellett a kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai is futottak, Koltón viszont kilenc gyermekotthonból érkezik oda 200 gyerek, akikkel együtt teszik meg az utolsó kilométert a futók, ezzel is szimbolizálják a magyarság egységét, amelyet a határok sem tehetnek semmissé. Az első ilyen futás 2015-ben volt, amikor Dévától, az ottani gyermekotthontól futottak el Budapestig.

A szervező hangsúlyozta, hogy Herczeg Anita, Áder János, a korábbi köztársasági elnök felesége fővédnökként támogatja ezt a futást. A politikus párja átvéve a mikrofont arra hívta fel a figyelmet, hogy a futás egyben a véradást is támogatja és ő egyetemista korától fogva véradó.

Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár is futóruhában érkezett Kiskőrösre, hogy beálljon a startolók közé. Beszédében megemlítette, hogy több célja van a rendezvénynek, ezek között van az egészséges életmódra történő nevelés, a véradás és megemlítette, hogy ezzel a nemzeti összetartozás élményét is tovább lehet erősíteni a magyarokban, a Petőfi-emlékév is ezt segíti elő.

Révész Máriusz államtitkár szintén sportruházatban jelent meg, ő elmondta: sokan panaszkodnak, hogy nehéz az élet akár 10-20-30 többletsúllyal is, ennek megkönnyítése érdekében idehaza futókörök telepítését kezdeményezte a kormány. Azt kívánta, hogy minél többet mozogjanak a kiskőrösi diákok és csatlakozzanak hozzájuk a szüleik is.