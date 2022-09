A mozgalom fővédnöke, Csányiné Pap Andrea a díjátadón elmondta, a zsűrizés során a kerteket járva rengeteg élményben volt részük. Öröm volt találkozni a régi nevezőkkel, de ugyanilyen örömmel fogadták a mozgalomhoz újonnan csatlakozó kertbarátokat is. Nagyon sok szép kertet jártak végig, így nehéz volt kiválasztani a három legszebbet. A fővédnök arról is beszélt, hogy a zsűrizés közben sokat tanultak a kertbarátoktól, akik még a főkertésznek is tudtak újat mutatni. A zsűri elismerően szólt a mozgalomhoz csatlakozó óvodákról, iskolákról is, hiszen munkájukkal nem csak értéket teremtenek, de a gyerekek és szüleik szemléletformálásban is komoly szerepet játszanak.

Minden nevező kapott jutalmat A Virágos Félegyházáért mozgalomban résztvevő valamennyi kertbarát munkáját értékelték és jutalmazták. Ajándékot kapott: Bajzák Lajos, a Bankfalui Óvoda, Bori Józsefné Kövesdi Mária, Buza Mária, Fekete Pálné Rózsa, Gombkötő Zsuzsa, Görög Gergelyné Marika, Horel Györgyné, Kis Istvánné Erzsike, Kiss-Fekete Katalin, Kovács János, Kürtösi László, Locskai Rozália, Madácsiné Kapus Erika – Madácsi István, Magony Ottóné, Mezőgazdasági Iskola, Ördög Istvánné, Raffa Ildikó, Raffa Rozália, Szabó Sándorné és dr. Szabó Erzsébet Krisztina, Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Klubja, Tóth Lászlóné Erzsike, Tóth Sándorné – Tóth Kristóf, Török László és családja, Vágó Sándorné Diána, és Zoboki Mihályné Éva.