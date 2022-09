Az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának részeként a magyar országgyűlés is törvényben szabályozta az újonnan épülő és a már meglévő középületek kötelező akadálymentesítését. A kilencvenes évek végén született törvényben megszabott határidőt azóta többször is módosították, mert a korábban épült középületek jelentős részét jó darabig nem sikerült akadálymentesíteni a megszabott határidőre, ma már azonban a középületek döntő többsége akadálymentesítve van, például kerekesszékkel is bejárhatók.

A kilencvenes évek közepén épült Bibó István Gimnáziumban is jó ideig tartott, mire megvalósultak az akadálymentes közlekedést biztosító rámpák, mosdók és egyéb kiegészítő beruházások. A háromszintes épületben azonban még így is, egészen mostanáig csak a földszinten tudták biztosítani az akadálymentes közlekedést. Egy lift építése ugyan tervben volt régóta, de a bekerülési költségekre nem volt pénz.

– Emiatt több gondja is adódott iskolánknak, volt, hogy a hozzánk jelentkező, mozgásában korlátozott diákot nem tudtuk felvenni, aki viszont vállalta az esetleges nehézségeket, neki igyekeztünk úgy szervezni az órabeosztását, hogy valamelyik földszinti tanteremben részt tudjon venni a tanórákon. Emellett a diákok is különös figyelmet fordítottak rá, mindenben segítették – mondta el hírportálunknak Csorba Imre igazgató, aki örömmel számolt be arról, hogy közel másfél évtized után 37 millió forintból mostanra megépült egy felvonó az iskola aulájában.

Tavaly októberben a gimnázium egyik 17 éves tanulója életmentő műtéten esett át, és amputálni kellett a bal lábát. A balotaszállási Gáspár Imre Bátornak egy művégtagi protézisre van szüksége. Az iskola és több jótékonysági szervezet is összefogott a fiúért, akinek egészségi állapota felgyorsította a gimnáziumban a további akadálymentesítés folyamatát.

A Kiskőrösi Tankerületi Központnak sikerült elérnie, hogy soron kívül kapjon támogatást lift építésére, a kivitelezési munkálatok néhány hónapja kezdődtek és mostanra el is készültek vele.

– Az új felvonót a mozgássérült gimnazista fiún kívül azok a diákok is használhatják, akiknek például sportsérülés miatt, vagy más okból gondot okoz a lépcsőzés. Hasonlóképpen azok a pedagógusok és iskolai dolgozók is, akik már korábban jelezték, hogy egészségi állapotuk miatt nehézséget okoz számukra a lépcsőkön a napi közlekedés. Emellett a különböző iskolai eszközök mozgatása is könnyebbé válik a különböző szintek között – részletezte az igazgató, aki elmondta azt is, hogy a jogosultak mágneskártyát kapnak és azzal tudják használni a liftet. Rámutatott arra is, hogy a felvonó megépítésével teljes körűen akadálymentessé vált az iskola épülete.