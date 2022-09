Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke beszédében hangsúlyozta, hogy ezekben a nehéz időkben is meg kell találnunk a békét és figyelnünk muszáj egymásra. A béke mellett a bizalom és biztonság fontosságát is érintette, utóbbit a mindennapi kenyér adja meg nekünk, amit egyre inkább megbecsülünk majd. A Magyarok Kenyere program is ezt a biztonságot teremti meg nekünk.

A terményeket a történelmi egyházak részéről Dr. Finta József, a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia plébánosa, Kiss János, a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség elnöklelkésze, Varga Nándor, a Kecskeméti Református Egyházközség elnöklelkésze és

Balázs Mihály, a Kecskeméti Görögkatolikus Egyházközség lelkésze áldotta és szentelte meg.

Az ünnepségen Pitti Katalin operaénekes énekelt.