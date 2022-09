A legcserfesebb leányzó díjat is kiérdemelhette volna a bodoglári Hirsch Arabella, aki 0-3 éves kategóriában kapta a legtöbb voksot. Bella és öccse, az egyéves Richárd számára hatalmas játszótér tanyájuk udvara. Élményt jelentenek számukra a nemrégiben fogadott napos kacsák is, de a prímet Molly, a barátságos francia bulldog viszi, aki lépten-nyomon kotnyeleskedik.

Hirsch Arabella és kisöccse számára nagy élményt jelentenek a kis kacsák

Fotós: Tapodi Kálmán

Bellát szinte kérdezni sem kellett és máris megtudtuk, hogy kedvenc állata a tigris, és még csak pár napja jár a majsai Szent Gellért Katolikus Óvodába, de nagyon kedveli Andi óvónénit.

– Picit fura is, hogy napközben nincs otthon – mesélte Bella édesanyja, Leca Mónika, aki a győztes felvételt készítette. Mint elmondta: kis korától kezdve mindig mosolygós volt Bella, aki rengeteg verset, mondókat és ötvennél is több nótát ismer. Utóbbit egy kis rábeszélés után bizonyította is és rázendített a Hogyha nékem sok pénzem lesz kezdetű dalra.

Kiskőrösön már izgatottan várt bennünket Janosics Lacika is, aki szintén szeret oviba járni, ahol kamion a jele és Legot szeretne venni az utalványok révén.

Janosics Lacika és édesanyja boldogan vették át kollégánktól az utalványt

Fotós: Pozsgai Ákos

A kategória harmadik helyezettje a kiskunhalasi Szűcs Ilona Piroska lett, akiről anyukája készítette a „kis manó” elnevezésű fotót, amivel beneveztek a versenyre. „Bronzérmesünk” számára a jövő hét is izgalmas lesz, hiszen először viszik bölcsődébe.

Szűcs Ilona Piroska édesanyjával várt minket

Fotós: Pozsgai Ákos

A mosolyverseny 4-7 éves kategóriájának győztese a hét esztendős Gáspár Barbara Gabriella lett. A második osztályos szabadszállási kislány örömmel vette át a 20 ezer forintos vásárlási utalványt, a nyereményt a tervek szerint készségfejlesztő építőjátékra költik.

Gáspár Barbara Gabriella hasznos játékra költi az ajándékutalványt

Fotós: Gulyás Sándor

Bácsalmáson a szakadó eső ellenére vidáman nyitott kapott Csenki Elizabeth, akinek Mia lánya a legutóbbi harmadik helyezés után, idén a második lett játékunkon. Mia régi vágya teljesülhet hamarosan, mert az utalványok segítségével egy csepphintát szeretne vásárolni.

Csenki Miának nagy álma teljesülhet a nyereménynek köszönhetően

Fotós: Pozsgai Ákos

A jánoshalmi Zámbó család gyermekei, Lia és Marci is szerepeltek már versenyünkön, és az első osztályt nemrégiben elkezdő Lia idén is harmadik lett, akinek örömében osztozott Milla cica is.

Zámbó Lia macskájával együtt vette át a nyereményt

Fotós: Pozsgai Ákos

Bács-Kiskun megyében 881 nevezés érkezett a két korcsoportban, a beküldött fotókra pedig 41 317 szavazatot adtak le olvasóink. A pályázó szülők két kategóriában (0-3 éves és 4-7 éves) küldhették be a gyermekükről készült legcukibb, leghuncutabb, vagy akár a legzsiványabb képeket. Kategóriánként az első három legtöbb szavazatot kapott megyei pályázók, valamint az országos szinten legtöbb szavazatot kapott pályázók értékes Játéksziget-­utalvánnyal lehettek gazdagabbak.