Az átadón Almási Roland Márk polgármester köszöntötte a nagy számú jelenlévőt. Hangsúlyozta, hogy a bölcsődére szinte mint gyermekére tekint, mert létrehozásának folyamatát annak első pillanata óta követi és nagy büszkeség számára az átadás.

– Maga az épület is egy nyom és örökség, amit az utánunk következőkre hagyhatunk – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt helyezték le az intézmény alapkövét, s ez az esztendő gyorsan eltelt, mialatt nagy utat jártak be. Ez idő alatt számtalanszor voltak nehéz és örömteli pillanatok, de semmilyen kihívás vagy körülmény nem tántorította el őket céljuktól, ami az volt, hogy átadhassák a családoknak az elkészült bölcsődét. A polgármester rámutatott, hogy a gyermeknek a legjobb helye édesanyja mellett van, azonban be kell látni, hogy a családok úgy őrizhetik meg anyagi stabilitásukat, ha az anya is visszamegy dolgozni. Aki pedig dolgozik, tiszteletet és segítséget érdemel – elsősorban ezen családok gyermekeinek szeretnének nyugodt, biztonságos és modern környezetet biztosítani. Almási Roland Márk kifejtette: a beruházással nem csak egy régi álom válik valósággá, hanem mögötte egy gondolkodásmód és szemlélet húzódik meg, mely esetükben a Családbarát Kunszállás mottója. Ennek középpontjában a gyermeket nevelő családok állnak.

A polgármester a köszönetnyilvánítások után elmondta: a bölcsőde megépítése előtt ott élt Fricska Józsi bácsi, akit mindenki ismert és szeretett. A bölcsőde előtti kertet az ő tiszteletére és emlékére építették.