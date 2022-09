Kiskunhalastól akár a Duna forrásáig is eltekerhetnek azok, akik kerékpáron kívánják megtenni a távolságot. A kiinduló ponttól Soltig egybefüggő biztonságos úton haladhatnak.

Kedd délután adták át az Akasztói Halascsárda és a Solt között húzódó mintegy 14,1 kilométernyi kétsávos kerékpárutat, amelynek a költsége 1,077 milliárd forint volt.

A rendezvényen Font Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy 2,25 méter széles a közlekedő sáv, amely mentén pihenőket, sőt kerékpárjavító részt is kiépítettek. Ma már az összefüggő útszakasz Soltvadkertet, Kiskőröst is érinti, ehhez csatlakozik be Bócsa, Imrehegy és Kecel is. A képviselő a jövőt felvázolva megjegyezte, hogy a Duna bal partján a solti hídtól a szekszárdi átkelőig megépítenek egy új kerékpárutat és így bővül a megyei hálózat. Az építési nehézségekkel kapcsolatban megemlítette, hogy csak meghatározott időszakban lehetett elkezdeni, mivel a természetvédelmi hatóság, a térségben élő állatok növények miatt ekkor engedélyezte. A politikus szólt arról is, hogy a tervezés idején alacsonyabb költségekkel számoltak, ám időközben az anyagok ára megváltozott.

Közel 400 millió forinttal kellett megtoldani a korábbi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati összegeket, amelyet a kormány finanszírozott.

A képviselőtől Rideg László, a megyei önkormányzat elnöke vette át a szót, aki megemlítette, hogy jó két évtizede sokan kifogásolták, miért is épül Kiskőrös és Soltvadkert között kerékpárút. A válasz az volt, hogy sok a haláleset. Miután elkészült nem volt kerékpáros baleset, sőt egyre több biciklis jelent meg a térségben, ugyanez történik ma is a térségben. Majd megemlítette, hogy az 54-es út mentén Császártöltés, Hajós, Miske Drágszél, Harta térségében is tervezik az útépítést, mely végállomása Kalocsa lesz.