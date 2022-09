– A kertészeti- és agrárpálya sohasem volt könnyű szakma, hiszen a földdel, a növényekkel, az állatokkal bánni, azokat gondozni nagy szakmai felkészültséget igénylő, kemény fizikai munka napjainkban is. Mégis azt kell mondanunk, hogy az emberiség jövője, boldogulása, megélhetése szempontjából a mezőgazdasági tevékenység a szakmák szakmája, amely nélkül elképzelhetetlen az egészséges, kiegyensúlyozott, változatos és boldog élet – sorolta a rektor, aki szerint most azon kell dolgozniuk, hogy minél több fiatal válassza ezt a pályát, mert a nemzetnek manapság is nagy szüksége van a jól képzett mezőgazdasági szakemberekre.

Halason már 110 éve folytatnak mezőgazdasági képzést

A diplomájukat Kecskeméten megszerző egykori hallgatók közül Szécsényi Gyuláné mondott köszönetet az egyetem vezetőinek, hogy megszervezték az aranydiploma átadót. Gyenizse László a hajdanán 38 fős, kiskunhalasi tagozaton végzett növénytermesztési üzemmérnökök nevében szólt, megköszönve egykori tanáriaknak az életre szóló szakmai tapasztalatokat. Mint elmondta: az eredetileg is mezőgazdasági képzést folytató halasi alma mater, immár a 110. tanévét kezdte meg szeptemberben, amelynek történetében kiemelkedő helyet foglal el az 1970-1973 között működő főiskolai képzés.