Áramütés áldozata lett Pötyi, az első szanki szirti sas

Már soha életében nem fog repülni az a fiatal szirti sas, akit áramütés ért a napokban. Pötyi – akinek cseperedését hírportálunkban is követtük – volt az első Szankon született szirti sas. A fióka májusban, mesterséges körülmények között törte fel a tojáshéjat és azóta is folyamatosan gyarapodott. Sőt, már zsákmányolt galambot is a Gasztonyi tanya környékén, ahol vadászatra is szerették volna idomítani a fejedelmi ragadozót.

Gasztonyi Dániel mestersolymász és Pötyi Fotós: Tapodi Kálmán

Már készültem a képzésének az elkezdésre, amikor múlt szerdán eltűnt a sasunk. Napokig kerestük a határban, amikor messziről megláttam, hogy próbál felszállni, de pár méter emelkedés után a földre zuhan. Sajnos, már akkor tudtam, hogy nagy lehet a baj – mesélte Gasztonyi Dániel mestersolymász, aki megkezdte az áramütést szenvedett sas kezelését. Mint megtudtuk, a madár karmai nem sérültek meg, de a bal szárnyát már soha nem tudja majd használni, és a szövődmények miatt akár el is pusztulhat. Pötyi apját 2018-ban szintén áramütés érte, ezért vált röpképtelenné. – Magyarországon és más országokban is az egyik legnagyobb probléma, hogy a villamos légvezetékek tartóoszlopai nincsenek megfelelően szigetelve. A legtöbb vadmadár így veszíti életét, és sajnos nekünk, solymászoknak is gyakran így pusztul el vagy nyomorodik meg végleg a ragadozó madarunk. Pötyi apukája is áramütést szenvedett és ezután vált részévé egy tenyésztési projektnek, aminek eredményeként született ez a sasfióka. Gyakorlatilag két nappal a képzésének megkezdése előtt ült rá a madarunk egy ilyen szigetelés nélküli villanyoszlopra és érte az áramütés – mondta el Gasztonyi Dániel, aki a napokban végigjárta a tanyája melletti mintegy két kilométeres villanyvezeték-szakaszt. A villanyoszlopoknál tucatnyi madártetem – vándorsólymok, vörös vércsék, kerecsensólymok, gyöngybagoly – hevert a földön, és ott pusztult el egy dolmányos-, valamint egy vetési varjú is. A szanki ragadozómadár-tenyészet egyik volierében napok óta egy vörös vércsét is gondoznak, amely szintén áramütés miatt veszítette el egyik szárnyát. Nemrégiben a BBC is foglalkozott a magyarországi madárpusztulásokkal, amelyek esetszámát 150 ezerre becsülik. A szakértők szerint a legtöbb madárral áramütés vagy mérgezés végez. A riportban elhangzottak szerint hazánkban a villanyoszlopoknak mindössze tíz százaléka lehet leszigetelve. A Gasztonyi tanya környékén is mindössze egyetlen megfelelően leszigetelt villanyoszlopról tudni.

Áramütés áldozata lett Pötyi Fotók: Tapodi Kálmán

– Már többször is jeleztem a szolgáltatónak, hogy le kell szigetelni a tanya környezetében levő oszlopokat, de ez idáig sikertelenül. Bízom benne, hogy mindez megtörténik és nem kell több madárnak áramütést elszenvedni – reménykedett Gasztonyi Dániel. Ritka vendég mifelénk a szirti sas A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán található leírás szerint a Zemplémben költ néhány pár, egyébként inkább nyár végi kóborlóként, téli vendégként lehet hazánkban szirti sassal találkozni. A magyarországi állománya az 1980-as években kezdett kialakulni, további növekedése várható. Az öreg madarak egész évben a revírjük környékén maradnak, a fiatalok kóborolnak. A szirti sasok leginkább közepes méretű emlősöket (pl. hörcsögöt, nyulat) és madarakat zsákmányolnak. A legutóbbi hazai sasszámlálás során öt szirti sas került a leltárba. A szirti sas természetvédelmi értéke 500 ezer forint.

