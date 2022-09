Szeptember közepe óta fut a mozikban a Nyugati nyaralás című új magyar film, mely eredetileg tévéfilmnek készült. Huszonnyolc nap alatt forgatták le tévés büdzséből. A forgatások közben döntöttek úgy, hogy mozivászonra kívánkozik a vidám történet. Így pótforgatásokat iktattak be. Többek között ez is kiderült a közönségtalálkozón, ahol Puha Éva műsorvezető beszélgetett a Katicát megformáló Szőke Abigéllel, a barátját, Balázst alakító Katona Péterrel, és a Tasnádi István forgatókönyvíróval.

A film története a nyolcvanas évekbe repíti vissza a nézőt, méghozzá a Balaton partra. Maurer Gyuri autószerelő, aki a pártvezetők Ladáit is szereli. Családjával az olasz és francia riviérára készülnek, ám a négy útlevél helyett csak három érkezik meg. Gyuri hirtelen megvilágosodik: kölcsönveszik egy disszidens magyar nála hagyott autócsodáját. A német verdával és papírokkal a nyugatra igyekvő magyarok helyett nyugatról érkező turisták lesznek, akik a legnagyobb luxust élvezhetik a Balatonnál. Nem is sejtik, hogy a „kölcsönvett” autóval egyenesen a hidegháborúba hajtanak bele.

Tasnádi István elárulta: az ötlet nem saját, egy barátja, Lévai Balázs mesélte, hogy ismerőse ugyanígy járt egykoron. Otthon maradt, valutával a zsebében. Ebből a mondatból indult az egész ötlet.

Lévai Balázs aztán Tiszeker Dániellel közösen filmet is rendezett belőle.

A film főszerepeit Mészáros Máté és Pokorny Lia alakítják, akik bármi hihetetlen, de először kaptak főszerepet magyar filmben.

Tasnádi István elmondta: meglepődött a castingos bátor döntésén, de gyorsan bebizonyosodott, hogy tökéletesen választott. A próbafelvétel a hűtőházas jelenet volt, ahol azonnal látszott, működik köztük a kémia. A család tagjai gyorsan összeszokott csapatként forgattak, a két gyermeket, Szőke Abigél és Tóth Mátyás alakította.

Ennek kapcsán a család tinédzser nagylányát, Katicát alakító – a 24 éves – Szőke Abigél hozzátette: az olvasópróbán még ők gyerekek nagyon izgultak, de a forgatásokon azonnal összeért a család, mindenki nagyon élvezte a közös munkát. Számára az egyik legviccesebb rész az volt, amikor a család bejelentkezik a szálloda recepcióján, és a szülők német nyelv tudása igencsak hiányos. Ő maga azonban nemcsak a filmben beszél jól németül, családi kötődése van Németországhoz, és tervei között szerepel ott játszani a jövőben.

A nyolcvanas évek életérzése, hangulata több generáció számára nem ismeretlen, hiszen megélték azon kort. A filmben azonban több fiatal is játszik, akik akkor még nem éltek. A Szőke Abigél és lovagját, Balázst megformáló Katona Péter elárulta, nem esett nehezükre azonosulni a kor szellemével, hangulatával. Sokat beszélgettek róla, abban a korban játszódó másik filmekben is játszottak már.

A nyolcvanas évek világát tökéletesen hozza a film. Korabeli autók, frizurák, ruhák, és elengedhetetlen kiegészítők keltik életre a 40 évvel ezelőtti éveket. Honnan szerezték be a kellékeket? Ezt is megtudhatta a közönség.

Tasnádi István elmondta: a kellékesek feladata ezek biztosítása. Példaként hozta fel, hogy az országban van néhány old timer, retro autós klub, akiktől bérelni lehet a régi Ladákat, Daciakat, Polskikat vagy éppen a filmben is látható régi BMW kabriót. Minden magyar film velük dolgozik. A közönség azt is megtudhatta, hogy Pokorny Lia haját minden forgatási napon másfél-két órán át göndörítették, hogy korhű legyen a nyolcvanas évek divatjához. A ruhái is eredetiek voltak, a nyolcvanas évekből származtak, míg Katica, azaz Szőke Abigél tinédzser ruhatára a mai is kapható retro fazonokból került ki.

Ami nagyon érdekes volt a film kapcsán, hogy bár nyáron, a Balaton parton játszódik a történet, maga a forgatás májusban volt, sőt a pót forgatási napok októberben zajlottak. Így a hideg vízbe ugrálás közel sem volt akkora élmény.

A Balázst alakító Katona Péter jelenleg ötödéves a színművészetin, és hamarosan újabb filmben látható, a Tündérkert főszereplőjeként. Abigél is játszik benne, és Tasnádi István a film egyik forgatókönyvírója. Tasnádi István egyébként további két másik sorozaton is dolgozik.

A filmnézők számára lehet néhány ismerős pillanat, egy-egy jelenet utal korábbi magyar filmekre, mint a Made in Hungary-re, a Tanúra vagy éppen a Megáll az időre.