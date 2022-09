Galériával 2 órája

A legszebb konyhakerteket díjazták Kecskeméten

Kecskeméten szép számban vannak azok, akik nagyon fontosnak tartják, hogy konyhakertjeikben saját maguknak termeljék meg a zöldségeket, gyümölcsöket. Akik kertes házban élnek, azok között ez talán nem is olyan ritka, sőt talán magától értetődő, hogy egy nagyobb terület birtokosai a kertjük egy részét kis házi veteményesként használják. De Kecskeméten lehetőséget adnak arra, hogy a kertészkedés ne csak azoknak a kiváltsága lehessen, akik kertes házban élnek. A városban több közösségi kert is működik, amiket ki is használnak a lakosok, és nagy örömmel, lelkesedéssel művelik saját parcelláikat. Így lakóparkok közössége is megtermelheti magának a szükséges konyhanövényeket, gyógynövényeket.

Díjazták a kerteket. Fotós: Szalay Tamás

Azon túl, hogy a kertészkedők saját terményeiket élvezhetik az ételeikben, és egy felszabadító kikapcsolódást jelent a kertművelés, sok barátság és összetartó közösség kovácsolódik ezáltal. Városi szinten is komoly figyelmet kapnak a közösségi kertek, idén tizedik alkalommal csatlakozott Kecskemét az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésben létrehozott „A legszebb konyhakertek” programhoz. Ezt a kezdeményezést a szervezők az idei évben különösen fontosnak tartják. Az elmúlt időszak nehézségeire, aszály sújtotta évre hivatkozva arra akarják ösztönözni a lakosságot, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessenek a kiskertek művelésére, a saját felhasználású termesztésre. A meghirdetett helyi versenyre öt kategóriában nevezhettek a kertművelők. A versenyben résztvevők, ahogy többségben a kertgondozók is az idősebb korosztályból vannak, de évről-évre nagyobb számban vannak a fiatal kertészek, sőt lelkes gyerekek is. Idén a legfiatalabb kertművelő Juhász-Dunszt Levente, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nagydíját kapta, illetve „Fiatal kertész” díjban részesült versenyszerepléséért. A díjazottak mellett egy különleges cím is tulajdonosára talált, Horváth Lászlóné kapta meg a „Dizervitás kertje” díjat, aki a kertjében közel száz növényt termeszt.

A legszebb konyhakerteket díjazták Kecskeméten Fotók: Szalay Tamás

A „Legszebb közösségi kert” díjat Fekete Rozália vehette át, aki a Málnáskert közösségi kert fáradhatatlan művelője. Simon Istvánné az „Érték a kertben” díj győztese, aki a Petőfi város közösségi kertjében termeszti csodálatos növényeit. Bakró Dániel egy ifjú kertész nyerte el az „Aranyhomok szépsége” díjat, aki szakmáját tekintve is növényekkel foglalkozik, ugyanis szőlészet, borászat a szakterülete. A program sikerességét bizonyítja, hogy a fiatalabb korosztály is egyre inkább kedvet kap a földműveléshez, kertészkedéshez. Nem is titkolt szándéka a kezdeményezésnek, hogy népszerűsítse ezt a tevékenységet. Az idei versenyben nagy hangsúlyt kapott a növények minél zöldebb termesztése. Fontos volt a környezetkímélő vegyszermentes permetező anyagok használata, a komposztolás, a szerves tápanyag utánpótlás a talajban. A zsűri mindezen túl figyelte az esztétikumot, a gondozottságot a kertekben, illetve szempont volt, hogy madár- és rovarbarát kert legyen kialakítva, annak minden szépségével és fenntarthatóságával.

A díjakat Győri András, Kecskemét városának főkertésze adta át. A díjfelajánlók között volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet, a Barna és Fiai Faiskola, a Magorvet Group, és a Zöld Pont, akiknek képviselőik is tiszteletüket tették a díjátadón. A kertészek ünnepélyes eseményét közös beszélgetés, tapasztalat csere és finomabbnál finomabb falatok elfogyasztása zárta, tovább építve ezzel a kecskeméti kertművelők nagyszerű és összetartó közösségét.

