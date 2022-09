Az SOS Gyermekfalu közösségi háza adott helyet a petőfivárosi Széktói Nyugiklub jubileumi ünnepségének, melyen több mint ötvenen vettek részt. A helyszín nem volt véletlen, hiszen a nyugdíjas közösség találkozóinak minden szerdán ez a helyiség nyújt otthont.

Szabó Ilona, a klub vezetője beszéde elején örömmel jelentette be, hogy továbbra is maradhatnak az SOS Gyermekfaluban. Az elmúlt időszakban sajnos bizonytalanná vált az összejöveteleik helyszíne, de mostanra kiderült, hogy az SOS falu továbbra is biztosítani tudja a helyet számukra.

A jubileumi ünnepségre elfogadta a meghívást Kormányosné Makai Eszter, a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségének elnöke, aki maga is a klub tagja. Probojáczné Túri Éva, a szövetség elnök-helyettese, Leviczky Cirill, a térség egyik önkormányzati képviselője, valamint Kósa József, az egyesület munkáját régóta támogató önkormányzati képviselő.

Szabó Ilona két éve vette át a klub vezetését, Samu Péterné Pannika korábbi elnök halála után. A klubvezető beszédében felidézte az elmúlt tíz év eseményeit.

– 2012 áprilisában fogalmazódott meg a klub megalapításának ötlete, melynek apropóját adta, hogy a 70-es, 80-as években „Petőfivárost honfoglalók” sokasága ekkortájt ért nyugdíjas korba. Vágytak a közösségi életre, a kapcsolatépítésekre. Egyik alapító, Horváthné Marika udvarán volt az első találkozó, aki mai napig oszlopos tagja a csapatnak. Az alakuló ülés is nála volt, 2012 júliusában, amikor is 27-en jöttek össze. Rövid időn belül vezetőjüknek, Samu Péternét választották meg. Később új helyet találtak a klubtalálkozóknak, először jött egy tag megüresedett üzlethelyisége, majd az iskola könyvtára. A létszám folyamatosan nőtt, az iskolai helyiségért cserébe önkéntes feladatokat vállaltak, illetve műsorokban léptek fel.

A következő év is a felemelkedésről, a növekedésről szólt.

Számos rendezvényt szerveztek, és külön szekciókat alkottak a programok kapcsán.

Előadások sokaságával kedveztek a tagoknak, a növényvédelemtől a bűnügyökön át a nyugdíjas ügyekig. Megemlékeztek a nagyobb állami ünnepekről. Az iskolával közösen beléptek az Egy nyugdíjas klub – Egy iskola programba, és segítették egymás programjainak megvalósulását.

Az évek alatt sokszor tartottak közös névnapokat, születésnapokat, évente 3-4-szer kirándultak, kiállításokra, színházi előadásokra jártak, és aktív részesei voltak a városrészi eseményeknek.

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége által szervezett programok állandó szereplői a petőfivárosi nyugdíjasok. Részt vettek a számítógépes tanfolyamukon, a Harmadik kor egyetemén, a Mozdulj! sportversenyeken, és a Séta az egészségéért elnevezésű programokon.

A jótékony oldalukat is számtalanszor bizonyították a Széktói nyugdíjasok. A Te Szedd! akció mellett a polgárőrség munkáját segíti, akárcsak a beteg klubtársaikat, időseket, a rászoruló családokat.

A szerdai jubileumon megemlékeztek a tíz év alatt elvesztett társaikról, többek között korábbi vezetőjükről, Samu Péternéről. Végül Szabó Ilona elmondta: nagy kihívás számára folytatni elődje munkásságát. Hozzátette: egy igazi nagy családot tudhatnak magukénak, akik összetartanak, közös bennük a szeretet, az elfogadás, az empátia és a segítőkészség.