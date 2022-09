Hétszáz hektárral bővült a folyó hullámtere

A Besenyszög, Szolnok, Tiszajenő, Tiszaug, Tiszapüspöki, Tószeg és Vezseny településeket érintő projekt keretében a nagyvízi meder vízszállító képességének növelése érdekében több fejlesztés is megvalósult. Fokorú-pusztánál áthelyezték az árvízvédelmi töltést, négy kilométer hosszú, új, aszfaltozott koronájú töltés épült, ezáltal hétszáz hektárral bővült a folyó hullámtere. Tószegnél töltésfejlesztés történt a hullámtér lezárására. Árapasztót alakítottak ki a Vezsenyi-kanyarulatban, megtörtént a vezsenyi és a tiszajenői nyárigátak bontása 1,4 kilométer, és rendezése 14,5 kilométer hosszan. A Tiszaugi-híd közelében árapasztó vápát alakítottak ki és áthelyezték az árvízvédelmi töltést – mintegy hétszáz méter hosszban – a hullámtéri szűkület végett. Művelésiág-váltással járó beavatkozásokat is zajlottak a hullámtéren, a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében. Elvégezték a védelmi rendszer egyéb infrastruktúrájának felújítását is.